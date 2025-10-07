Ontinyent inicia un programa de transformación digital con inteligencia artificial para pymes

El Ayuntamiento de Ontinyent y Labpyme, entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, van a poner en marcha este mes de octubre un programa de Transformación Digital con Inteligencia Artificial para pymes, para el cual ya se han abierto las inscripciones y que está subvencionado en su totalidad por los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La regidora de Promoción Económica, Natàlia Enguix, explicaba que “en la reciente jornada sobre IA para pymes que organizamos en el Centro de Formación del Museo Textil, se constató el gran interés por el aprovechamiento de la IA en nuestras empresas. Esta va a ser una acción formativa para directivos de pymes que posibilitará adquirir conocimientos y habilidades que permitirán liderar con confianza en un entorno empresarial cada vez más digitalizado. Desde el gobierno de Ontinyent tenemos muy clara la importancia de apoyar a las empresas como creadoras de actividad económica y ocupación, y en la formación como elemento clave para que esta ocupación sea de calidad. Este programa, totalmente gratuito, es una gran oportunidad para nuestras empresas, a las que animamos a informarse y participar”.

El programa está diseñado para profesionales de pequeñas y medianas empresas que desean integrar la inteligencia artificial en sus tareas diarias de manera práctica, personalizada y sin necesidad de conocimientos técnicos previos. Está especialmente orientado a perfiles que ejercen funciones clave en áreas como administración, operaciones, dirección, producción, finanzas, recursos humanos, marketing o ventas.

El programa está dirigido a personal directivo de empresas que tengan entre 10 y 249 personas trabajadoras, y se llevará a cabo de manera híbrida (en línea y presencial), iniciándose el próximo 22 de octubre y durante 4 meses. Serán en total más de 136 horas de formación en IA adaptada a cada lugar, accediendo desde el primer día a herramientas como ChatGPT Plus, configuradas para cada rol profesional. También se contará con una mentoría personalizada, acompañamiento con profesionales que guíen y ayuden a aplicar la IA en el trabajo real, y contenidos pensados para aplicar mientras se trabaja, en línea y sin perder productividad. El programa es gratuito y permitirá además obtener una titulación universitaria por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. La información se puede ampliar en la web www.labpyme.com, donde se pueden realizar las inscripciones.