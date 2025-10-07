El ontinyentí Esteve Soler se proclama campeón autonómico de pumptrack en categoría alevín
El ciclista gana el circuito de Miramar y se cuelga el oro, y el también ontinyentí Pau Gandia termina segundo
Sofía Rodríguez inicia la temporada de ciclocross con un segundo puesto en la prueba de la Copa de España celebrada en Gijón
Jesús Sansaloni
El ciclista de Ontinyent Esteve Soler se ha proclamado campeón autonómico de la modalidad de Pumptrack en la categoría alevín, tras vencer el pasado sábado en la prueba de Miramar. Soler ganó por unas pocas milésimas al también ontinyentí Pau Gandia, que termina segundo. Con esta tercera y última prueba celebrada en Miramar finalizaba la competición de la Copa Comunitat Valenciana Pumptrack 2025.
Por otra parte, la también ciclista de Ontinyent Sofía Rodríguez, que milita en el equipo Nesta, ha iniciado la temporada de ciclocross. Lo hizo el pasado domingo en Gijón, con la inauguración de la Copa de España. Sofía no pudo doblegar a su compañera de equipo Lucía González, pero consiguió el segundo puesto, por delante de Alicia González, hermana de la primera clasificada.
Pretemporada en cadete
El equipo cadete del Club Ciclista Ontinyent inició el pasado sábado la pretemporada con una primera toma de contacto que constó de una ruta desde la capital de la Vall d'Albaida a Fontanars dels Alforins, con un recorrido de 50 kilómetros. La jornada sirvió para que los nuevos integrantes del equipo provenientes de la categoría infantil vayan familiarizándose con sus nuevos compañeros.
En esta ocasión, el ontinyentí Jordi Gandia será el director del equipo en sustitución de Eleuterio Mancebo, que pasa a dirigir al nuevo equipo juvenil de reciente creación. Ambos equipos serán los únicos de las comarcas centrales y entre los dos reunirán entre 25 y 30 ciclistas que disputarán un extenso calendario a nivel nacional, destacando la Vuelta a Besaya.
