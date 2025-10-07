El PP de Ontinyent reclama "soluciones urgentes" para el servicio de ayuda a domicilio

El Partido Popular de Ontinyent ha vuelto a poner el foco en los problemas que presenta el servicio de ayuda a domicilio, calificando de "preocupante" la situación que sufren muchas familias y trabajadoras y exigiendo al ayuntamiento “soluciones reales e inmediatas”. Los populares remarcan que en el pleno del 24 de septiembre, su regidora Carmen Cambra ya formuló una batería de preguntas, las cuales no obtuvieron respuesta, puesto que el gobierno local acostumbra a responderlas el siguiente pleno ordinario. La edil hizo visibles "una serie de problema"s que continúan arrastrándose desde hace meses, y a los cuales no se han dado solución.

“Queríamos conocer cuántos usuarios están siendo atendidos y cuántos auxiliares hay en la zona 3, donde ya funciona la empresa adjudicataria, y sobre todo si se está cumpliendo la ratio de personal”, recuerda Cámara. “También preguntamos por qué hay personas que tienen aprobadas más horas de atención a domicilio a raíz de una nueva valoración de su dependencia, algunas desde hace más de seis meses, y todavía no reciben el servicio completo. Esto pasa en las zonas que continúan con la gestión directa del Ayuntamiento, donde el problema es la falta de personal”.

Cámara considera “incomprensible que, mientras se prorrogaban once contrataciones de auxiliares hasta el 31 de diciembre, no se haya reforzado la plantilla para cubrir bajas, vacaciones o días de asuntos propios. Podemos llegar a situaciones en que, si varias trabajadoras cogen vacaciones al mismo tiempo o hay bajas, el servicio quede descubierto y sean las personas dependientes las que pagan las consecuencias”.

La regidora popular también interpeló al gobierno sobre la previsión para la licitación de las zonas 1 y 2, y sobre el cumplimiento del principio de proximidad, puesto que “la empresa adjudicataria tendría que tener la sede a la zona donde presta el servicio, y esto no está pasando”.

Para los populares, es importante recordar que “la externalización del servicio no fue un capricho, sino una demanda del propio departamento de Servicios Sociales, que advertía de las dificultades de la administración pública para cubrir bajas y vacaciones con la rapidez que requiere un servicio tan esencial y también para ofrecer mejoras que el ayuntamiento no podía prestar", explica Cámara. “El problema no es externalizar, sino hacerlo adjudicando el contrato a una empresa que ya presentaba deficiencias graves en otros lugares. El Ayuntamiento tendría que haber sido igual de riguroso que cuando descartó una empresa para el contrato de impresores municipales porque ya había dado un mal servicio técnico. ¿Por qué allí sí que se detectó y aquí no?”, se pregunta la edil.

La regidora denuncia también “el malestar de muchas trabajadoras, que han sufrido retrasos en el cobro de nóminas, algunas ni siquiera han firmado todavía el contrato, no se registran correctamente las horas extras e incluso han tenido que comprar ellas mismas material sanitario básico para poder trabajar. Además, la empresa no cuenta con un coordinador presente en la zona para dar soluciones rápidas a los problemas que vayan surgiendo día a día, ni para ejecutar correctamente los PIA (Programa Individual de Atención)”.

"Se tiene que cumplir el contrato"

El portavoz del PP, Rafa Soriano, insiste que el Ayuntamiento “tiene que hacer cumplir el contrato y velar por las condiciones laborales dignas de las auxiliares, así como por la calidad del servicio que reciben las personas dependientes”. Soriano lamenta que “el gobierno municipal deje que los problemas se hagan grandes y después, cuando la situación es crítica, se presente como héroe por haber reaccionado. Los verdaderos héroes son las trabajadoras y las familias que cada día soportan las deficiencias e intentan que el servicio no se deteriore”.

El dirigente popular advierte también contra la utilización partidista del problema: “No es momento de dramatizar más ni de buscar rédito político. Nosotros estamos siguiendo este asunto desde el primer día, con discreción, hablando con las trabajadoras y con los usuarios, y reclamando al gobierno soluciones prácticas. Algunos, en cambio, solo quieren hacer ruido y esto no ayuda, porque genera ansiedad y preocupación entre las personas que dependen del servicio”.

Desde el PP reiteran que “hay que garantizar que todas las personas dependientes reciben el apoyo que tienen reconocido y que las trabajadoras tengan condiciones laborales justas y seguras. Esto pasa por vigilar de cerca la empresa adjudicataria y por garantizar que la licitación pendiente de las zonas 1 y 2, funcione con las máximas garantías.

Soriano concluye que “Ontinyent necesita un gobierno que prevenga los problemas y no que los deje crecer para después hacer de salvador. El ejemplo lo vimos recientemente con el caso de la EPA San Carlos: decisiones tardías y prisas de última hora que acaban afectando directamente las personas usuarias”.