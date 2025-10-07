El PP de Xàtiva critica la subida del IBI y la basura mientras el gobierno defiende una presión fiscal inferior a otras ciudades

El Partido Popular de Xàtiva ha criticado la subida del IBI y la tasa de basuras en la modificación de las ordenanzas fiscales de 2026. Los populares aseguran que el aumento de la presión fiscal "no se traduce en mejoras en la ciudad".

"En 2025 el tipo del IBI se fijó en el 0,67 %. Para 2026 vuelve a subir al 0,688 %, consolidando una tendencia al alza que golpea directamente a todas las familias. El PSOE quiere disfrazar la subida como algo menor, pero la realidad es clara: cada año suben el recibo del IBI y cada año el vecino paga más”, sostiene el portavoz del PP, Marcos Sanchis.

"En 2025 se impuso la tasa de basura con un recibo fijo de 60,94 € por vivienda, sin apenas bonificaciones. Ahora, en 2026, el gobierno vuelve a modificar la ordenanza tras encargar un informe externo que justifica un nuevo encarecimiento del servicio. Primero impusieron un tasazo injusto en 2025, y ahora lo encarecen de nuevo en 2026. Y todo ello mientras los vecinos siguen viendo contenedores desbordados, suciedad en las calles y un servicio que no mejora. Pagan más cada año por la basura, pero la ciudad está peor”, mantiene igualmente Sanchis.

Los populares denuncian, por otra parte, "abandono y suciedad" en diferentes puntos de la ciudad. “Los vecinos nos lo repiten en cada visita: pagan más que nunca, pero viven en una ciudad cada vez más sucia, más abandonada y más insegura. Suben los impuestos, pero no sube la calidad de vida”, zanja Marcos Sanchis.

"Se dedican a hablar mal de la ciudad"

El gobierno municipal de Xàtiva, por su parte, ha salido al paso de las acusaciones exponiendo una retahíla de cifras positivas. Aseguran que "el Partido Popular de Xàtiva continúa instalado en la manipulación de los datos para confundir a la ciudadanía". "El PP oculta la realidad de las ordenanzas fiscales de 2026 y que no se otra que la congelación de la mayor parte de impuestos y tasas municipales: no suben el IAE, ni el agua, ni el precio de las licencias de obra, ni el alcantarillado, ni las instalaciones deportivas, ni lo ORA, ni tampoco las terrazas. Tampoco dice el PP que la subida del IBI se hace en función del IPC, y sitúa el coeficiente del impuesto por bajo otros municipios vecinos como por ejemplo Alzira, Ontinyent, Canals, Gandia o Cullera", recalcan desde el consistorio gobernado por el PSPV y Xàtiva Unida.

"También oculta el PP que la basura sube 4,5 € porque la ley obliga a repercutir la amortización de la maquinaria del servicio. Y así y todo, omiten que en Xàtiva se paga 30 € menos que en Alzira y 40 € menos que en Ontinyent, por poner ejemplos de ciudades vecinas de más de 20.000 habitantes", ahondan en e lejecutivo.

"El PP de Xàtiva se empeña en hablar mal de Xàtiva para ocultar realidades objetivas de la ciudad como por ejemplo el crecimiento demográfico sostenido, la bajada del paro, la estabilidad económica, el crecimiento de la renta media y las cifras de inversión en obra pública. Entre 2015 y 2025, la población de Xàtiva ha crecido un 9%, situándose actualmente en cerca de 32.000 habitantes. Las cifras de paro en Xàtiva son las mejores en años, con datos del 2024 que indican una tasa de paro que se sitúa en el 13,16% en junio y se consolida por debajo del 12% en julio, el mejor dato en los últimos quince años. La deuda del Ayuntamiento no pasa del 30% en años, a diferencia de lo que ocurría con el PP, que dejó más de 25 millones de euros de deuda municipal. La renta media en Xàtiva ha crecido un 22% en los últimos 10 años, pasando de 21.794 € en 2015 a los 26.595 € de 2025", inciden las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Xàtiva mantiene un fuerte ritmo inversor, con una previsión global que supera los 22 millones de euros destinados a proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Entre las principales líneas de inversión destacan los 3 millones de euros del Pla Edificant para la mejora de infraestructuras educativas, los 2,1 millones del programa Convivint para la construcción y adecuación de recursos sociales y los más de 16 millones procedentes de fondos europeos. Dentro de estos últimos, sobresalen los 2 millones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, el 1 millón del programa MOVES para la movilidad sostenible, los 3,5 millones del PIREP destinados a la rehabilitación de edificios públicos y los más de 10 millones del proyecto CRAC, que suponen una inversión histórica en la recuperación del patrimonio y que permitirán poner en valor el legado de Raimon y la identidad cultural de la ciudad.

"A todo esto -añaden- hay que sumar que la llegada del tren de alta velocidad (AVE) a Xàtiva se considera un hito histórico y una oportunidad significativa para la ciudad y Comarcas Centrales Valencianas, puesto que se espera que mejore las comunicaciones, fomente la inversión y genere un nuevo impulso económico y social. Se proyecta como un punto clave de conexión, no solo a nivel nacional, sino también europeo, al integrarse al Corredor Mediterráneo". "Esta es la realidad de la ciudad que el PP de Xàtiva quiere distorsionar, ocultando datos y despotricando de su municipio", zanjan desde el gobierno municipal.