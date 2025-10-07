Xàtiva instalará cámaras de vigilancia y estudia recuperar el retén y la subsede de la Policía Local en Bixquert

La oleada de robos que desde el jueves pasado se ha registrado en el diseminado de Bixquert de Xàtiva ha causado que varias decenas de vecinos y residentes se hayan concentrado esta mañana frente a la puerta del Ayuntamiento pidiendo mayor seguridad en la urbanización.

Los presentes han denunciado que "hay más casos de los denunciados" y han pedido al consistorio que "tome medidas en el asunto". De hecho, se han vivido momentos de tensión entre algunos de los afectados por los robos y los concejales Pedro Aldabero y Vicent Lluch, tras ser interpelados en plena calle por la falta de soluciones al respecto por parte de algunos ciudadanos.

Consultado al respecto por Levante-EMV, el alcalde Roger Cerdà ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población: " Entiendo y comprendo perfectamente la intraquilidad de los vecinos de Bixquert. Es algo que compartimos. Desde el domingo a primera hora, cuándo tuvimos conocimiento de forma oficial de lo que había ocurrido el sábado por la noche, estuvimos en contacto directo con el nuevo capitán de la Guardia Civil, al que agradezco su predisposición. Tengo constancia de que él mismo visitó el sábado por la noche algunos de los chalets asaltados" ha comentado el primer edil.

Cerdà también ha dicho que "el mismo capitán de la Guardia Civil realizó una llamada a la comandancia para que vinieran refuerzos. Se planeó una operación de control en la zona. Y nos pusimos inmediatamente a trabajar. El domingo por la noche Xelo Angulo, la concejal de Seguridad, ya estuvo po la zona. Y ayer por la tarde nos reunimos con los vecinos para explicar el refuerzo policial que hemos diseñado par al zona", ha comentado Cerdà.

El alcalde de Xàtiva ha confirmado que va a haber una mayor presencia de patrullas: "La Guardia Civil y la Policía Local van a intensificar la vigilancia en Bixquert y también hemos pedido la colaboración de la Policía Nacional para abarcar entre todos el mayor territorio posible. No hay ningún problema en hacerlo, una de las grandes ventajas que tenemos en la ciudad es la coordinación histórica entre los tres cuerpos policiales", ha expuesto. "Puedo confirmar que va a haber refuerzos por parte de la Guardia Civil y que el Ayuntamiento va a destinar patrullas de la Policía Local, sobre todo los días previos a festivos y los festivos. Habrá patrullas exclusivas en la zona", ha proseguido.

"También vamos a poner en marcha un sistema de cámaras de control para la vigilancia de matrículas. El contrato está adjudicado y su instalación va a ser inminente. Y está la posibilidad de volar los drones . Por último, estamos estudiando la posibilidad de abrir la subsede de la Policía Local", ha detallado Cerdà.

"En este momento lo principal es trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, al conjunto de la población e intentar que los refuerzos que hemos puesto en marcha funcionen y funcionen bien. Y, sobre todo, atrapar a los responsables de los hechos", ha apostillado Cerdà.