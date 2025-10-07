La youtuber ontinyentina Carmina Gramage recopila sus recetas de cocina en un libro

Carmina Gramage Bas y Santiago Prieto Gramage, madre e hijo, han anunciado la publicación del libro "La cuina de Carmina". El proyecto nace como consecuencia de la creación, hace unos pocos años, del canal de YouTube con el mismo título del libro que ahora se presenta, donde Carmina y Santiago explican y elaboran las recetas más importantes que se hicieron a los restaurantes que regentaron, como el bar Toni, del polígono industrial, La Gamba de Oro y El Comedor de la calle de Martínez Valls, sobradamente conocidos en Ontinyent y en la comarca de la Vall d'Albaida.

Ahora mismo cuentan con más de 2.000 subscriptores al canal de YouTube, con una gran cantidad de visualizaciones de los videos que publican y más de 4.000 seguidores a su cuenta de Instagram.

Fue Carmina, con su esposo Antonio Prieto -fallecido hace unos meses- quienes llevaron adelante estos proyectos donde, progresivamente, se incorporaron los hijos para ayudar en su aventura gastronómica familiar. Por ahora, la familia Prieto-Gramage son un referente en la gastronomía local.

Todas estas buenas sensaciones han sido clave para que Carmina y Santiago se embarquen en esta nueva iniciativa editorial con el mismo aprecio que han cocinado a lo largo de más de cuarenta años.

Micromecenazgo

Los artífices han promovido un proceso de micromecenazgo o suscripción popular para que la gente interesada pueda inscribirse por avanzado y adquirir el libro, obteniendo el privilegio que su nombre figure impreso en la publicación con el resto de mecenas que cooperan.

La presentación oficial del libro "La cuina de Carmina" será el miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 19.00 en el salón de actas del Centro Cultural Caixa Ontinyent,