"Desfilar en la 5ª Avenida de Nueva York con los trajes de Moros y Cristianos es histórico"

Han sido muchos meses de preparación. Y el viaje ha comenzado. La expedición de integrantes de las comparsas de Moros y Cristianos de Ontinyent que desfilará el próximo domingo en Nueva York ya ha comenzado su itinerario. Desde primera hora de la mañana se han reunido en la capital de la Vall d'Albaida para coger un autobús que les ha llevado hasta el aeropuerto de València. De ahí han cogido un enlace hasta Madrid para después viajar directos a la Gran Manzana, donde aterrizarán mañana 9 de Octubre a las 18.30 horas.

La expedición está liderada por Sofía Lara Sánchez, vicepresidenta de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia. En total, son 66 las personas que la forma y desfilarán 48 por las calles de la capital americana: "La mitad -24- llevarán vestidos de gala y los restantes irán con atuendos propios de las comparsas. Algunas personas llevarán una pancarta".

"Lo único que nos dijeron es que no lleváramos turbantes o cascos metálicos. Tampoco armas. No hay prendas para la cabeza ni armas en nuestros atuendos", ha explicado.

El desfile entroniza la declaración de la fiesta como internacional: "Nos pusimos en contacto tras recibir una primera invitación. Prácticamente, hay gente de todas las comparsas, creo", ha comentado Sánchez. Cada persona que viaja se ha gastado unos 2.500 euros de media: "Lo hemos pagado todo nosotros. Tenemos algunas salidas contratadas para otros días. Volveremos el día 13. Podremos volver a Nueva York, pero no así. Creo que es histórico que haya un desfile de Moros y Cristianos por la Quinta Avenida de Nueva York. El día 10 tenemos una reunión donde nos darán todos los detalles del desfile".