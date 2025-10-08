Así entraron los "cacos" en los chalets asaltados de Bixquert

El pasado sábado se registraron cuatro robos en chalets emplazados en la misma zona del diseminado de Bixquert, perteneciente al término municipal de Xàtiva. En algunas de las propiedades, los dueños contaban con circuitos de grabación y alarmas, que captaron la llegada de los responsables de los hechos. Aunque algunos titulares de las viviendas avisaron enseguida a la Policía Local y la Guardia Civil, los "cacos" abandonaron los chalets antes de que llegaran los agentes. Todo hace indicar que controlaban los tiempos de posible respuesta y actuaron de la forma más rápida posible. "A mí me han entrado cuatro veces, pero esta vez han sido como más profesionales", apuntó Jorge Pelegero, dueño de una de las viviendas asaltadas. Confirmó que, en su caso, los ladrones desactivaron todo el circuito de seguridad, desconectaron la red wifi y rompieron las cámaras y las tarjetas de memoria para dejar la menor cantidad de pruebas.

Las imágenes captadas por las cámaras de grabación ubicadas en otras viviendas confirman la presencia de una pareja de hombres vestidos completamente de negro en los inmuebles. Llevan la cara tapada -lo que evidentemente dificulta su identificación- y se observa que portan palancas y otro tipo de utensilios para forzar rejas y ventanas. Los destrozos ocasionados en los accesos son considerables en la mayoría de casos.

Los vecinos consultados por este diario han confirmado que actuaron en una misma zona del diseminado: "Un residente ha configurado un mapa y se ve que lo tenían todo planificado. Y fueron rápidos, lo revolvieron todo. Ahora, cuando vemos algo sospechoso enseguida nos avisamos". Los residentes explicaron ayer que han puesto en marcha varios grupos de whatsapp para alertarse uno a otros para prevenir nuevos incidentes.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, los ladrones buscaban dinero en efectivo, joyas y productos de notable valor fáciles de transportar. No se llevaron electrodomésticos ni televisores.

Dispositivo especial de vigilancia

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que se ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en la zona de Bixquert "con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la coordinación con otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil". "Esta medida se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por la Policía Local para dar respuesta a las inquietudes vecinales e incrementar la presencia policial en los principales puntos del diseminado. Cabe destacar que en la tarde del pasado lunes 6 de octubre, miembros de la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Bixquert se reunieron con el alcalde Roger Cerdà, la teniente de alcalde Amor Amorós y la concejala de Seguridad Ciudadana Xelo Angulo, con presencia de mandos de la Guardia Civil y la Policía Local", exponen desde el consistorio.

Según ha informado la Jefatura de la Policía Local, "durante los turnos de mañana, tarde y noche se han designado patrullas específicas para Bixquert, que realizarán rondas de vigilancia y controles aleatorios con el fin de identificar vehículos y personas presentes en la zona, comprobando sus desplazamientos y motivos de concurrencia. Estos dispositivos se han centrado especialmente en las áreas donde se habían localizado los sucesos en los últimos días".

Además, "las patrullas locales se han coordinado con la Guardia Civil de Xàtiva para establecer una distribución por zonas, de modo que cada cuerpo de seguridad actúe sobre un sector concreto para optimizar los recursos y garantizar una cobertura más amplia. Ayer mismo se realizaron distintos controles de acceso a la zona. Durante la noche, con la colaboración de Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional, se estableció un punto estático de seguridad en la subida a Bixquert, donde se identificó a los conductores de ocho vehículos. Las últimas rondas efectuadas se han desarrollado sin incidencias destacables", explican las fuentes consultadas.

Imágenes: Perales Iborra

Por otra parte, "siguiendo instrucciones de sus mandos, la Policía Local ha elaborado un informe detallado sobre las deficiencias del alumbrado público en Bixquert, con el objetivo de trasladarlo a los servicios técnicos municipales para su revisión y mejora". El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha destacado que “el Ayuntamiento está trabajando para reforzar la seguridad y mejorar los servicios básicos en Bixquert, con una presencia policial más constante y con la revisión de los puntos de luz que presentan deficiencias”. Cerdà ha subrayado también la importancia de la colaboración entre administraciones: “la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil es fundamental para garantizar una actuación eficaz y una respuesta rápida ante cualquier incidencia”.

Desde el Ayuntamiento confirman que "las tareas de vigilancia y revisión de servicios continuarán durante las próximas semanas, y desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración vecinal para comunicar cualquier anomalía o situación sospechosa que pueda detectarse en la zona".