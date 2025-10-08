El gobierno de Ontinyent recuerda al PSOE que el Consell Local de Inclusión ya ha sido convocado

El Gobierno de Ontinyent ha respondido en las declaraciones del grupo municipal socialista sobre la gestión de la dependencia y los servicios sociales, lamentando que se hable “sin contrastar la información” y con datos desactualizados. La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, ha remarcado que las cifras citadas por el PSOE corresponden al primer semestre de 2025, es decir, hasta el mes de junio, “cuando ya estamos a octubre y han pasado cuatro meses, durante los cuales se ha continuado trabajando en la tramitación y resolución de expedientes”.

El Gobierno municipal ha lamentado “que el cambio de procedimiento implantado por la Conselleria y la falta de medios autonómicos para atender el incremento constante de solicitudes esté afectando a todos los ayuntamientos, y entre ellos en Ontinyent. Ya mostramos nuestra preocupación a la Vicepresidenta 1ª y Consellera de Serveis Socials de la Generalitat, Susana Camarero, y vamos a insistir en reclamar soluciones a la Generalitat, pero lo que no se puede hacer es manipular y mezclar las cosas como está haciendo el PSPV-PSOE”, afirma soler.

En este sentido, el Gobierno municipal ha reiterado que “se están mezclando de manera deliberada cuestiones diferentes como el SAD municipal y el SAD de dependencia”. El Ayuntamiento continúa prestando atención social directa a través del SAD municipal, financiado con recursos propios, mientras que el SAD de dependencia (financiado por el Contrato Programa de la Generalitat) se presta a través del modelo más estable y técnicamente viable en este momento, que es la gestión indirecta. Por eso “resulta sorprendente y preocupante la insistencia de la oposición a presentar como una privatización lo que en realidad es una continuidad mejorada del modelo anterior”, afirma la regidora.

Desde el Gobierno de Ontinyent también se ha querido aclarar la situación sobre la convocatoria del Consel Local d'Inclusió i Drets Socials. “Llama la atención que el grupo socialista reclame hoy una convocatoria que ya está hecha desde el lunes 6 de octubre por la mañana, con reunión fijada para el próximo 16 de octubre a las 18:00 horas en la Casa del Delme”, han explicado desde el ejecutivo municipal. En este sentido, el Gobierno de Ontinyent ha considerado “incomprensible” que se reclame una reunión “de la cual existe un documento oficial de convocatoria que los mismos grupos municipales han recibido”.