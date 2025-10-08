La Música Vella convoca el XXII Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical

La Societat Musical La Primitiva Setabense, la Vella de Xàtiva, ha convocado el XXII Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical, un certamen que ha abierto la fase de admisión de obras, que podrán presentarse hasta el próximo 3 de noviembre en la secretaría de la sociedad musical.

Cartel del XXII Saló Monogràfic de Fotografia de la Música Vella de Xàtiva. / Levante-EMV

El certamen está abierto a la participación de cualquier persona aficionada a la fotografía y la temática de las obras presentadas tendrá que estar relacionada con la música. Cada autor podrá presentar un máximo de 4 fotografías, que no tendrán que haber sido premiadas en ningún otro concurso.

El Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical de la Música Vella concederá un primer premio valorado en 200 euros y trofeo a la mejor fotografía. El segundo premio estará valorado en 150 euros y entregará también un trofeo, mientras que el tercer premio serán 100 euros y trofeo. Además, se entregará un premio de 75 euros y trofeo a la mejor fotografía presentada por un socio o socia o músico de la SM la Primitiva Setabense.

Tras la admisión de obras, que está abierta hasta el próximo 3 de noviembre, la Música Vella dará el veredicto de los premios el 7 de noviembre a las 18 horas. A los ganadores se les notificará la resolución por vía telefónica. La entrega de premios y la inauguración de la exposición con las fotografías presentadas será el 10 de noviembre en la Casa de la Cultura de Xàtiva. La muestra podrá visitarse en este espacio cultural hasta el 23 de noviembre. Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la secretaría de la SM La Primitiva Setabense a partir del 23 de enero de 26, según detallan las bases del concurso, que también señalan que las obras premiadas pasarán a formar parte del archivo de la sociedad musical.