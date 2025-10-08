Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Música Vella convoca el XXII Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical

Las obras podrán presentarse hasta el 3 de noviembre y el veredicto con los premios se dará a conocer el 7 de noviembre

La exposición con las fotografías presentadas estará abierta del 10 al 23 de noviembre en la Casa de la Cultura de Xàtiva

Cartel del XXII Saló Monogràfic de Fotografia de la Música Vella de Xàtiva.

Cartel del XXII Saló Monogràfic de Fotografia de la Música Vella de Xàtiva. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Societat Musical La Primitiva Setabense, la Vella de Xàtiva, ha convocado el XXII Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical, un certamen que ha abierto la fase de admisión de obras, que podrán presentarse hasta el próximo 3 de noviembre en la secretaría de la sociedad musical.

Cartel del XXII Saló Monogràfic de Fotografia de la Música Vella de Xàtiva.

Cartel del XXII Saló Monogràfic de Fotografia de la Música Vella de Xàtiva. / Levante-EMV

El certamen está abierto a la participación de cualquier persona aficionada a la fotografía y la temática de las obras presentadas tendrá que estar relacionada con la música. Cada autor podrá presentar un máximo de 4 fotografías, que no tendrán que haber sido premiadas en ningún otro concurso.

El Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical de la Música Vella concederá un primer premio valorado en 200 euros y trofeo a la mejor fotografía. El segundo premio estará valorado en 150 euros y entregará también un trofeo, mientras que el tercer premio serán 100 euros y trofeo. Además, se entregará un premio de 75 euros y trofeo a la mejor fotografía presentada por un socio o socia o músico de la SM la Primitiva Setabense.

Tras la admisión de obras, que está abierta hasta el próximo 3 de noviembre, la Música Vella dará el veredicto de los premios el 7 de noviembre a las 18 horas. A los ganadores se les notificará la resolución por vía telefónica. La entrega de premios y la inauguración de la exposición con las fotografías presentadas será el 10 de noviembre en la Casa de la Cultura de Xàtiva. La muestra podrá visitarse en este espacio cultural hasta el 23 de noviembre. Las obras no premiadas podrán ser retiradas en la secretaría de la SM La Primitiva Setabense a partir del 23 de enero de 26, según detallan las bases del concurso, que también señalan que las obras premiadas pasarán a formar parte del archivo de la sociedad musical.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un joven de 23 años fallece al caer de un piso catorce en València tras consumir droga alfa
  2. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  3. El circuito Ricardo Tormo, trasladado a la capital
  4. Un accidente y un camión incendiado dificultan la circulación en la V-30
  5. Arrancan las reservas del Imserso: Todo lo que hay que saber
  6. Denuncian irregularidades en la confección del jurado de Fallera Mayor Infantil
  7. Flakka o alfa: la droga que ingirió el joven que se lanzó de un piso catorce en València
  8. Miguel Polo, presidente de la CHJ: 'Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego

Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d’Octubre

Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d’Octubre

Denuncian en Ontinyent el incremento de la lista de espera de la dependencia

Denuncian en Ontinyent el incremento de la lista de espera de la dependencia

La Música Vella convoca el XXII Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical

La Música Vella convoca el XXII Saló Monogràfic de Fotografia amb Temàtica Musical

Xàtiva recurrirá la exclusión del Centre Raimon del reparto de los fondos europeos

Xàtiva recurrirá la exclusión del Centre Raimon del reparto de los fondos europeos

La plaga de milpiés se expande por la Costera: "La invasión es impresionante"

La plaga de milpiés se expande por la Costera: "La invasión es impresionante"

"Ya ha venido una comercial a ofrecerme una alarma tras entrar los ladrones a mi chalé"

"Ya ha venido una comercial a ofrecerme una alarma tras entrar los ladrones a mi chalé"

Los vecinos de Bixquert elevan a nueva los robos registrados en la urbanización de Xàtiva

Los vecinos de Bixquert elevan a nueva los robos registrados en la urbanización de Xàtiva

Ontinyent colabora con el plan "Turismo Seguro" de la Policía Nacional

Ontinyent colabora con el plan "Turismo Seguro" de la Policía Nacional
Tracking Pixel Contents