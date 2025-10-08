La nueva perrera de la Mancomunitat La Costera-La Canal acogerá a 100 animales

La Mancomunitat de La Costera-Canal ha invertido 120.000 euros en la adquisición de un nueva perrera comarcal. El órgano supramunicipal anunció el proyecto en julio de 2024 y ahora, más de un año después, se hace realidad. Para que entre en funcionamiento, la Mancomunitat tiene previsto ceder la gestión a una entidad externa. Consultados por una posible planificación temporal, han comentado que "tras la compra y firma de los terrenos, se inicia ahora el procedimiento administrativo para la gestión. Los plazos serán los que establece la ley, y luego hay que ver si en la primera convocatoria ya hay quien quiere hacerse cargo o hay que lanzar una segunda convocatoria".

Las fuentes consultadas han confirmado que en la nueva perrera comarcal podrán ser acogidos "en torno a un centenar de animales".

José Luis Gijón, presidente de la Mancomunitat ha explicado que "la compra de los terrenos busca que la entidad pueda controlar todo el proceso de recogida de los animales. En este sentido, la adquisición de las instalaciones permitirá a la Mancomunitat tener un mayor control sobre el bienestar de los animales y las condiciones en que se encuentran".

Las instalaciones están situadas en la comarca de La Costera. Desde la Mancomunitat también defienden que supondrán un ahorro para la entidad, protectora o empresa que se haga cargo de en torno a los 2.000 euros al mes: "Es lo que costaría alquilar un espacio de esas dimensiones para poder acoger una perrera". Así pues, Gijón apunta que ese dinero "se podrá destinar a dar una comida de mayor calidad, a reforzar el personal o a garantizar un mejor cuidado de los animales".

Las mismas fuentes oficiales comentan que "esta acción se produce en el marco de la estrategia de la Mancomunitat para luchar por el bienestar animal, y se une a otras iniciativas como los refugios felinos y el control de las colonias de gatos, que buscan incidir en garantizar la seguridad de los animales y de las personas". Jose Luis Gijón comentó que "queremos caminar hacia una sociedad donde todos los seres vivos podamos vivir en armonía, con salud y en libertad".

Por otro lado, el president José Luis Gijón ha apuntado que “la lucha contra el abandono animal es una de las banderas de esta Mancomunitat. Por eso es importante la adquisición de la nueva perrera, para que mientras que se lucha contra el abandono animal, al menos desde las instituciones seamos capaces de darles un hogar digno y una buena vida a los animales que son abandonados cada año".

En esta misma línea, Gijón ha expresado "su agradecimiento a los municipios que forman parte de la Mancomunitat", y ha afirmado que "esta es una prueba más de la importancia de resolver los problemas unidos y poner por encima el bienestar de la ciudadanía". Así pues, ha afirmado que “un municipio, por sí mismo, no podría poner en marcha un plan tan ambicioso, pero todos los municipios remando en una misma dirección somos capaces de darles una vida mejor a los animales abandonados”.