Ontinyent destina 6.400 euros a mejorar el alumbrado de los talleres del IES Pou Clar

El Ayuntamiento de Ontinyent ha recibido la autorización de la Generalitat Valenciana para destinar 6.384 euros de remanentes del Pla Edificant a financiar nuevas mejoras en el IES Pou Clar, en concreto al alumbrado de los talleres del centro. El regidor de Territorio, Óscar Borrell, explicaba que esta actuación "es fruto de la buena gestión que se está haciendo del Pla Edificant que financia la Generalitat, puesto que se ha podido ejecutar con parte de los remanentes obtenidos de una anterior delegación de 232.000 euros destinados a otras obras en el mismo instituto”.

En concreto, desde el Ayuntamiento exponen que "se obtuvieron 70.000 euros en remanentes que se destinaron inicialmente a una instalación fotovoltaica de autoconsumo, de generación sin excedentes con una potencia de 25 kW, que permite en el centro producir energía eléctrica para uso propio a partir de paneles solares; y también en un brazo robótico de última generación para los módulos de robótica y mecatrónica, una equipación que fue mostrado durante una visita institucional al alcalde Jorge Rodríguez y el secretario autonómico de Educación, Daniel Mcevoy".

"Después de ejecutarse estas mejoras, restaba todavía un remanente superior a los 6.000 euros, que se han destinado a la colocación de unos focos de 150W que mejoran de forma notable las condiciones para la docencia en la zona de talleres", prosiguen desde el consistorio. El regidor de Educación, Ferran Gandia, destacaba que "se trata de una utilización responsable y eficiente de los recursos, planteada atendiendo a las demandas del propio centro educativo y con el objetivo de continuar avanzando en eficiencia energética y sostenibilidad”.

"Hay que recordar que las obras ejecutadas con la delegación inicial del Pla Edificant permitieron llevar a cabo varias mejoras en el edificio de Formación Profesional, como la reparación de fisuras y el refuerzo del muro-voladizo del trinquete. Además, se introdujeron actuaciones para fomentar el ahorro energético: instalación de radiadores, cambio de elementos de distribución de aire, incorporación de rampas de regulación de gas y válvulas termostáticas, nuevos sistemas de control, creación de circuitos independientes de alumbrado y sustitución de luminarias", exponen las mismas fuentes municipales.

El regidor de Territorio destacaba que "con esta actuación podemos dar por finalizado con éxito el Pla Edificant en el IES Pou Clar, después de todo el conjunto de inversiones que se han hecho. El Ayuntamiento continuará trabajando para mejorar los centros educativos de la ciudad y hacerlos más sostenibles, eficientes y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa”, concluía.