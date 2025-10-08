Ontinyent inaugura en la Casa de Cultura el panel cerámico de l'Auca de la Dansa Macabra

El pasado martes 7 de octubre tuvo lugar en la Casa de Cultura la inauguración del un panel cerámico de l'Auca de la Dansa Macabra, una nueva pieza artística vinculada al espectáculo que se ha incorporado desde 2023 al calendario cultural y festivo de la ciudad. La cita se incluye dentro de la programación de actividades con motivo del 9 d'Octubre, Día de los Valencianos y Valencianas, y contaba con la participación de representantes municipales, miembros de las entidades culturales implicadas y público asistente.

La pieza, inspirada en la cerámica valenciana del siglo XVIII, ha sido elaborada en el taller de cerámica del Centro de Formación de Personas Adultas San Carlos por Rosario Palma y Miguel Mengual. Se trata de una obra cerámica que recoge de manera gráfica y poética el espíritu de la Dansa Macabra, un espectáculo multidisciplinario nacido el Miércoles Santo de 2023 y que desde entonces se ha consolidado en el calendario cultural ontinyentí.

Durante la inauguración, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, destacó en su intervención “la colaboración entre diferentes entidades y asociaciones culturales que, con el apoyo del Ayuntamiento, han hecho posible salir adelante la Dansa Macabra y darle continuidad con proyectos como este panel cerámico. Hay que recordar en este sentido que la Dansa Macabra es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Ontinyent con la colaboración de numerosas entidades locales, como la Asociación Ballet Ópera, Nuestra Tierra, Pantomima Teatro, la Sociedad Unión Artística Musical Ontinyent, el Nuevo Orfeón, el Corazón Aria y la Cofradía de la Soledad.

El espectáculo cuenta con música original compuesta por Quique Orquín, vestuario diseñado por Pascual Peris, coreografía de María Eulalia y *achi Fenollar, y asesoramiento histórico de Manolo Requena. Desde 2024, se incorporó el auca con versos de Inma Llinares y diseño de Ignasi Gironés, inspirada en modelos de cerámica de la segunda mitad del siglo XVIII, que narra de manera secuencial y simbólica el diálogo entre la vida y la muerte que caracteriza la obra.