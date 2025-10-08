La plaga de milpiés se expande a varias zonas residenciales de la Costera

La plaga del milpiés se va expandiendo por diversas zonas residenciales de la Costera. Si hace unas semanas fueron los residentes de la urbanización Horts de Canals quienes denunciaron la «invasión» de este miriápodo y el malestar que les estaba ocasionando al «colarse» incluso por las viviendas, la plaga también se ha detectado en diseminado del Carraixet, en Xàtiva, y en Llocnou d’en Fenollet, donde el ayuntamiento ha aplicado un tratamiento especial para liquidarla.

En Llocnou se ha pulverizado la parte del núcleo urbano que linda con la zona agrícola. En concreto, y según ha explicado el alcalde, Salvador Revert, el tratamiento se ha llevado a cabo en las calles La Costera y Albaida, donde se concentraba la plaga. "El milpiés busca las zonas de humedad, las zonas próximas a bancales. Van buscando la sombra y cuando sale el sol se enrollan, pero la imagen no es muy agradable. Es un animal inofensivo, pero genera molestias, porque entra dentro de las casas, invaden las paredes, y si los pisas es desagradable”, detallaba el alcalde de Llocnou, uno de los afectados por esta plaga, ya que reside en la zona donde más se ha intensificado su presencia. “La invasión era impresionante y hemos aplicado el tratamiento para no dejar que invadieran más espacios”, afirmaba.

Milpiés en una propiedad en el diseminado del Carraixet, en Xàtiva. / Perales Iborra

La plaga ya se hizo notar hace unos años en Llocnou, en 2022, y el ayuntamiento ya aplicó un tratamiento para exterminarlos, aunque su eliminación es complicada. “Son muy difíciles de erradicar, ya que cada ejemplar puede tener unas mil crías y no tiene un depredador natural”, exponía Revert, que señalaba también que “la fumigación no puede ser muy fuerte, no se pueden utilizar productos químicos muy fuertes, pero se ha realizado un tratamiento seguro y controlado para tener la zona limpia y sin molestias”. El consistorio de Llocnou no descarta aplicar otra pulverización si la plaga persiste.

Un operario pulverizando contra el milpiés en una zona próxima a viviendas en Llocnou d'en Fenollet. / Ajuntament Llocnou d'en Fenollet

Los residentes en la zona Horts de Canals también reclamaban una actuación “inmediata y eficaz, con la limpieza de solares, para garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas y evitar mayores perjuicios a los vecinos afectados”, según declaraba el presidente de la zona Horts, Julio Martínez. El residente ponía de manifiesto la “invasión” que estaban sufriendo de milpiés, que acceden a las viviendas, generando malestar. “Los gusanos se meten dentro de casa, por la cochera, la puerta del garaje, y campan a sus anchas”, evidenciaba Martínez, que apuntaba que la plaga “se ha vuelto habitual cuando se producen episodios de lluvias intensas”.

Ejemplares de milpiés en una acera de Llocnou d'en Fenollet. / Ajuntament Llocnou d'en Fenollet

En el Carraixet de Xàtiva la plaga también se ha intensificado en los últimos días. Los ejemplares de milpiés acceden a las viviendas, llenan las fachadas y paredes e, incluso, en alguna propiedad han invadido la piscina ubicada en la parcela, según han denunciado algunos afectados. Los vecinos de esta zona diseminada de la capital de la Costera exponen las molestias que generan estos gusanos. “Hay muchos, suben por las paredes y entran a las casas”, explican algunos de ellos, evidenciando las incomodidades que generan. Los afectados reclaman actuaciones y la aplicación de tratamientos para mitigar la plaga.