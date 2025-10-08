Estos son los municipios de la Costera, la Canal y la Vall que han suspendido el 9 d'Octubre por la lluvia

Debido a la alerta por lluvias decretada para el día 9 de octubre, diversos ayuntamientos han suspendido los actos programados para celebrar el día de los valencianos. Otros han cambiado la ubicación de los actos previstos al aire libre. Es el caso de Xàtiva, donde el acto central e institucional se celebra cada año ante la Porta de l’Aljama, en la Ermita de Sant Josep. Este año, ante la previsión de lluvia para el día festivo, el ayuntamiento ha trasladado ese acto institucional y la entrega de los galardones Premis 9 d’Octubre al Espai Cultural Sant Domènec, a partir de las 12 horas.

Canals también ha cambiado el emplazamiento y el acto de entrega de las distinciones honoríficas del 9 d’Octubre tendrá lugar en el Centre Cultural Calixte III, mientras que las partidas de pilota valenciana se disputarán en el Trinquet Municipal por la mañana. El Dia de la Bicicleta ha sido aplazado al domingo “a la espera de una mejora en las previsiones”. El ayuntamiento pide a la ciudadanía que esté atenta a las redes sociales municipales para posibles cambios en este acto. L’Alcúdia de Crespins también ha aplazado la celebración del Dia de la Bicicleta, previsto para este día 9, y señala que próximamente anunciará la nueva fecha.

Cartel de aviso del apalzamiento de actos del 9 d'Octubre en Moixent. / Levante-EMV

También en la Costera, el Ayuntamiento de Moixent ha aplazado los actos del 9 d’Octubre cuya celebración estaba prevista al aire libre. Así, se ha aplazado el acto de la Gatxamiga Popular, la Volta al Poble amb Bici, la mascletà y el concierto extraordinario de la SM La Constància. Por su parte, la partida de raspall y la presentación de la Escola del CPV Guerrer de Moixent se llevará a cabo en el Trinquet Municipal a la hora prevista, las 16 horas. Estos actos, previstos inicialmente en la calle Virgen Milagrosa, se trasladan al recinto cerrado.

En la Vall d’Albaida, el Ayuntamiento de l’Olleria ha suspendido la Fireta y los juegos infantiles para el jueves festivo, que tenían que celebrarse en el Parc Beat Pare Ferreres entre las 11:30 y las 14 horas, así como la partida de raspall prevista a las 11:30 horas.

Benigànim también ha decidido anular todos los actos previstos para celebrar el 9 d’Octubre. El ayuntamiento suspende la programación “siguiendo las recomendaciones de la Aemet”, comunica a través de sus perfiles sociales, señalando que “la seguridad y el bienestar son nuestra prioridad”.

El Ayuntamiento de Bocairent ha suspendido también los actos, que incluían la Crida a la Festa, con un pasacalle con la Associació Unió Musical de Bocairent, una mascletà, la Cercavila con el Grup de Xirimiters i Tabaleters l’Aljub. Por su parte, se mantiene la “xocolatada” para los niños en el Mercat Municipal y el espacio infantil, en el mismo recinto.

Castelló de Rugat ha anulado los actos del día 9, pero mantiene los de este miércoles, con un pasacalle con la Unió Musical Benicadell prevista a las 20 horas y una mascletà nocturna a las 21 horas. El Ayuntamiento de Quatretonda ha suspendido los actos del 9 d’Octubre, con la fiesta de las paellas, y también ha suspendido una ruta del programa Entre Muntanyes prevista para el domingo 12 de octubre. Llutxent también ha aplazado los actos previstos para celebrar el día de los valencianos. En Aielo de Malferit, los actos previstos para este miércoles, 8 de octubre, que incluía el acto institucional, se han trasladado al Auditori Municipal.

En la Canal de Navarrés, Enguera ha suspendido la actuación del grupo La Tribu previsto para la noche del miércoles, la víspera del día festivo, señalando que “debido a la previsión de la dana y dado que la alerta se inicia a las 00:00 horas, nos vemos obligados a suspender la actuación”. También se ha suspendido un partido de fútbol del CD Enguera.