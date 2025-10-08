"Ya ha venido una comercial a ofrecerme una alarma tras entrar los ladrones a mi chalé"

Los vecinos de Bixquert elevan a nueve los casos de robo encadenados en la urbanización durante la semana pasada. Ayer Levante-EMV se puso en contacto con dos de las víctimas. Mari Carmen López vive todo el año en su chalet de Bixquert: «Entraron el sábado por la noche. Nos fuimos sobre las 10 de la noche, a las 23.30 h volvimos y ya nos habían robado».

«Lo cierto es que estábamos viendo lo de la alarma y se da la circunstancia que después de lo ocurrido ha venido una comercial a ofrecérmela y hacerme una oferta», apuntó la dueña de la propiedad. «Hicieron destrozos para entrar y se llevaron todo lo que pudieron. Arrancaron una puerta de hierro para hacer palanca y romper la reja», continuó. «Solo buscaban dinero y joyas y lo encontraron todo, dejaron todas las habitaciones revueltas, todo volcado, lo sacaron todo. Enseguida denunciamos», añadió. «La Guardia Civil nos dijo el sábado que habían sido cuatro robos. Se supone que fueron los mismos ladrones», apostilló.

Los «cacos» también han entrado en la casa de Natalia Navarro: «La alarma me avisó y en las cámaras se veía a dos personas de negro. Me puse muy nerviosa. Estaba en Xàtiva, me encontré a dos policías y les avisé de lo ocurrido», narró. «El destrozo es impresionante. Tengo un estudio de arte y arrancaron la puerta de cuajo. También rompieron las rejas de la cocina, ya que accedieron por ahí a la vivienda», explicó la damnificada. «Me robaron de todo: joyas, dinero apartado que teníamos para el puente, el poco oro que teníamos eran recuerdos, es una pena», dijo.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, confirmó ayer que el Ayuntamiento va a redoblar la presencia policial en la zona. El consistorio también instalará cámaras de seguridad y estudia recuperar la subsede de la Policía Local en la zona.

Otro residente de la urbanización, Jorge Pelegero, también narró a este diario el robo sufrido en su casa: "Es la cuarta vez que me roban, pero ahora han sido más profesionales".