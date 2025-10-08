Xàtiva celebra el Correllengua y la entrega de premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d’Octubre

Este martes 8 de octubre, la ciudad vive una jornada llena de música, literatura y cultura con la celebración del Correllengua 2025 y la entrega de los XXXV Premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d’Octubre, una cita que tiene como objetivo promover el uso del valenciano y la cultura popular entre el alumnado de los centros educativos y celebrar la fiesta del pueblo valenciano.

A las 10 horas, los pasacalles de tabalets y dolçaines han comenzado a recorrer las calles de la ciudad para recoger al alumnado y conducirlo hasta la Albereda Jaume I, donde ha tenido lugar el acto central. Uno de los recorridos ha pasado por los colegios Jacinto Castanyeda, Martínez Bellver, Taquígrafo Martí y Dominicas, mientras que el otro ha salido de los centros La Inmaculada, Attilio Bruschetti y Gozalbes Vera.

Contacontes en la Albereda de Xàtiva. / A.X.

A las 10:45 horas, en la Alameda Jaume I, se ha celebrado la entrega de los XXXV Premios de Narrativa y Poesía Breve 9 d’Octubre con la presencia de las autoridades municipales. El jurado de esta edición, formado por la técnica de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Xàtiva Soledat Colomer Belda, la socióloga del Ayuntamiento de Xàtiva Arantxa Suárez Mateu y la técnica de Animación Sociocultural Andrea Gozalbes Navarro, ha seleccionado como ganadores y ganadoras a Iris Sancho Cuenca (6º curso del colegio Attilio Bruschetti), Ainara Munyoz Martínez (6º curso del colegio La Inmaculada), Vega Torregrosa Moscardó (6º curso del colegio La Bola), Carles Nácher Morata (6º del colegio Gozalbes Vera), Neus Salera Tormo (6º curso del colegio Gozalbes Vera) y Aitana Benito i Ferrando (6º curso del colegio Martínez Bellver).

Cada alumno y alumna premiada ha recibido un lote de libros, una camiseta de la campaña “Llig en valencià” y un diploma conmemorativo como reconocimiento a su creatividad y amor por la lengua. Al finalizar la entrega, el alumnado ha disfrutado del espectáculo “La maleta viatgera”, a cargo del cuentacuentos El Gran Jordiet, una propuesta llena de historias del mundo y de libros maravillosos que invita a viajar de lo local a lo universal, haciendo mundo y haciendo humanidad.