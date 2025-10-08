Xàtiva recurrirá la exclusión del Centre Raimon del reparto de los fondos europeos

Cero euros. Si nada cambia en los próximos meses, esta es la cantidad que recibirán los ayuntamientos de Xàtiva y Ontinyent de la mayor convocatoria de fondos europeos movilizada hasta la fecha por el Gobierno Central para el desarrollo de las entidades locales en el periodo 2021-2027.

Con una financiación récord global de 1.774 millones de euros, la resolución provisional del Plan Edil reparte 95 millones entre 15 municipios de la Comunitat Valenciana. Solo tres consistorios beneficiarios se ubican en la provincia de Valencia, incluido el de la capital y otros dos situados en el área metropolitana (Quart de Poblet y Puçol). Grandes ciudades como Alicante, Elx, Orihuela o Gandia han quedado excluidas. En el marco geográfico de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, solo dos localidades se presentaron al programa, además de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, cuya solicitud ha sido desestimada por no cumplir los requisitos exigidos.

El Ayuntamiento de Xàtiva se había encomendado a la convocatoria vinculada a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para completar la financiación pública del nuevo Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) impulsado en el antiguo convento de Santa Clara, cuyas obras están en proceso de adjudicación. La capital de la Costera aspiraba a captar una subvención máxima de 6,5 millones de Bruselas a través de una propuesta transveral que apostaba por este proyecto como palanca de cambio y elemento dinamizador socioeconómico de una zona degradada del centro histórico, poniendo el foco en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

La resolución de la Dirección General de Fondos Europeos excluye la propuesta setabense entre las seleccionadas en la convocatoria por no haber alcanzado la calificación mínima de 50 puntos

Pero no ha podido ser. La resolución de la Dirección General de Fondos Europeos firmada el 1 de octubre excluye la propuesta setabense entre las seleccionadas en la convocatoria por no haber alcanzado la calificación mínima de 50 puntos. La notificación -como en otras localidades en la misma situación- ha generado descontento y ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Xàtiva, que ha anunciado que presentará alegaciones ante el Ministerio de Hacienda para exponer su disconformidad con una decisión que en la corporación local consideran injusta.

No es el primer portavoz del Gobierno: a finales de 2024, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya declinó una subvención de 5 millones para el mismo proyecto en el marco del 2% Cultural.

Por su parte, la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ontinyent sí que ha obtenido la puntuación mínima de 50 puntos, pero se encuentra en lista de espera y tampoco ha sido inicialmente seleccionada al situarse en la baremación por debajo de otras actuaciones que han absorbido la totalidad de los fondos repartidos. En caso de que una entidad local beneficiaria renuncie a la ayuda asignada dentro del plazo establecido, su consignación podrá ir a alguno de los 22 municipios que, como Ontinyent, se encuentran en situación de "reserva".

En cambio, la propuesta registrada por la Mancomunitat de la Vall d'Alaida no ha sido si quiera valorada por no respetar las bases de la convocatoria en lo relativo a la redacción de una Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) que debía contener una serie de requisitos.

Plan de Acción Integrada

Para optar a los fondos, el Ayuntamiento de Xàtiva diseñó un Plan de Acción Integrada, adaptado a los objetivos de la Agenda 2030. El documento planteaba el CRAC como un espacio abierto a la ciudadanía y punto de acceso al casco antiguo que articulará la relación entre el conjunto histórico de la ciudad y la Albereda, dentro de un nuevo recorrido turístico entre la estación de tren y la zona del castillo que también contempla el desarrollo de más infraestructura verde.

Las obras del Centre Raimon, presupuestadas en 10,2 millones de euros, están en proceso de adjudicación. Cinco empresas optan a quedarse el contrato una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas. El consistorio cuenta con una subvención nominativa de la Generalitat superior a los tres millones de euros para costear el proyecto y está a la espera de otra aportación de la Diputación de Valencia, a la que ha solicitado 1 millón de euros dentro del recuperado Plan Especial de Patrimonio.

En la propuesta remitida al ministerio, el ayuntamiento defendió que la actuación entroncará con los trabajos de acondicionamiento de accesos a pie de calle, calmado del tráfico, vegetación exterior y peatonalización promovidos en el tramo de la calle Montcada -por donde se accederá al CRAC- con el punto de mira puesto en facilitar una movilidad más sostenible.

El documento constataba el descenso poblacional que ha experimentado en los últimos años el distrito censal donde se emplaza Santa Clara, que entre 2021 y 2024 ha perdido 42 habitantes en un contexto de incremento poblacional en el conjunto de Xàtiva. Además, el barrio histórico de Sant Josep, adyacente al convento, se identifica como un área desfavorecida y un espacio urbano sensible desde el punto de vista socioeconómico porque el 34% de sus moradores viven por debajo del umbral de pobreza (con una renta media por hogar de menos de 26.000 euros anuales), un porcentaje que se sitúa diez puntos por encima del registrado de forma general en la ciudad.