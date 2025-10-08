Xàtiva se suma al Día Mundial de la Salud Mental con actividades de sensibilización e inclusión

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través del programa SASEM (Servicio de Atención y Seguimiento a personas con problemas de Salud Mental), se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre, con un conjunto de actividades destinadas a visibilizar la importancia del bienestar emocional y romper estigmas.

El viernes 10 de octubre, profesionales y usuarios del programa Sasem estarán presentes de 10 a 11:30 horas en el Centro de Salud Ausiàs March, donde ofrecerán información y atenderán consultas de la ciudadanía. Paralelamente, también habrá presencia en el Ayuntamiento de Xàtiva a partir de media mañana, donde se repartirán folletos informativos y material conmemorativo de la jornada.

Las actividades continuarán el lunes 13 de octubre en la Casa de les Dones, con nuevas acciones de sensibilización abiertas a la población, que buscan fomentar la reflexión colectiva en torno a la salud mental y la importancia del apoyo comunitario. Como inicio de la conmemoración, un grupo de usuarios del programa Sasem ha participado este miércoles en una entrevista en la radio local, donde han compartido experiencias y reflexiones personales sobre la salud mental y los retos de la inclusión. Además, a lo largo del mes de octubre, el programa ha previsto diferentes actividades para el fomento de la inclusión, con el objetivo de seguir trabajando por una sociedad más abierta, empática y respetuosa con la diversidad en salud mental.

Con esta iniciativa, Xàtiva reafirma su compromiso con la visibilización y la inclusión de las personas con problemas de salud mental, sumándose a la celebración internacional del Día Mundial de la Salud Mental.