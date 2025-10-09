Albaida modifica el Plan General para legalizar una almazara

El Ayuntamiento de Albaida ha aprobado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regularizar la actividad de una almazara implantada en suelo no urbanizable común del término municipal, en el límite con la vecina localidad de Atzeneta d’Albaida. El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, ha explicado a este diario que la modificación “permitirá legalizar la almazara El Teularet, implantada desde hace más de una década en ese emplazamiento y que hasta ahora estaba en un limbo legal. Ahora quedará normalizada para desarrollar su actividad y desde el consistorio también podremos regular los pertinentes impuestos”, exponía el primer edil.

El cambio en el planeamiento urbanístico afecta al suelo no urbanizable. Hasta ahora, el PGOU de Albaida calificaba este suelo en tres ámbitos. Distinguía una primera área como suelo no urbanizable común, en la que se centra esta modificación puntual número 7 del planeamiento; en el área 2 se delimitan zonas donde se ha identificado la presencia de viviendas unifamiliares; mientras que el área 3 del suelo no urbanizable es zona de servicios. Según detalla el documento de la modificación urbanística aprobada, el PGOU de Albaida “contiene una muy restrictiva regulación de usos en suelo no urbanizable”, permitiendo usos agrarios, medioambiental, de red viaria y espacios libres. En el ámbito agrario se permiten terrenos de cultivo, de secano con arbolado y pequeños espacios de regadío, todos ellos de laboreo ocasional y/o sistemático, expone el plan, autorizando también uso de actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario. La modificación realizada ahora añade como uso permitido el de bodegas, almazaras y otras instalaciones de la industria agroalimentaria, y como uso condicionado el de “usos agroalimentarios”. Para justificar la modificación, el documento alude a la ley de estructuras agrarias, que establece que la agricultura y la ganadería “son sectores estratégicos por su contribución como modelos sostenibles de producción y provisión de alimentos de elevada calidad y su importancia para la vertebración del territorio, la creación de empleo y la fijación de la población en el medio rural, la conservación del medio ambiente y de los agroecosistemas, y la adaptación y la mitigación del cambio climático”.

El Ayuntamiento de Albaida inició en 2020 el proceso para ejecutar esta modificación del PGOU. Primero solicitó el inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica. La Comisión de Evaluación ambiental emitió el informe favorable en 2022. Ese mismo año, mediante un acuerdo del pleno, se sometió a información pública la modificación planteada. Tras no presentarse ninguna alegación, el ayuntamiento siguió con la tramitación de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje y la Comisión Informativa de Urbanismo de València, que en 2023 emitió el informe en materia de agricultura. Después de los trámites pertinentes, el pleno del ayuntamiento aprobó provisionalmente en enero de este 2025 la modificación, que tras los plazos siguientes para presentar alegaciones y de información pública, ha quedado definitivamente aprobado.

De este modo, la modificación incorpora actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario no comprendidas hasta ahora en el uso agrario en el PGOU. Así, se incorpora la actividad de almazara, como primera transformación de la aceituna para la obtención de aceite; bodegas, primera transformación de la uva para la obtención de mosto o vino; y almacén y clasificación de fruta, que tienen la consideración de actividad agraria.

El Teular, la actividad que quedará regularizada tras la aprobación de esta modificación del PGOU, es una empresa familiar de larga tradición en el cultivo del olivo, que se remonta a “varias generaciones” señala la empresa, que en 2011 dio un paso más en la evolución de su actividad con la inauguración de la Almàssera el Teular.