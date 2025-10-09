La constructora Rover asume las obras del Palacio de Justicia de Ontinyent por 7,3 millones

Ocho meses después de iniciarse el procedimiento de licitación, la constructora valenciana Rover Infraestructuras, SA ha sido seleccionada por la Mesa de Contratación de la Conselleria de Justicia para levantar el nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, proyectado en la antigua fábrica de Bernabeu, en el barrio del Llombo.

La empresa, con un radio de actuación internacional, ha presentado la oferta económica más ventajosa y ha obtenido la mejor puntuación en el concurso público promovido por la Generalitat, que despertó el interés de 22 mercantiles. Rover se ha ofrecido a desplegar los trabajos por un precio de 7,3 millones de euros (sin IVA), una cantidad que supone un ahorro del 34% respecto al presupuesto máximo de la actuación, fijado inicialmente por la administración autonómica en 9,36 millones de euros (exceptuando impuestos).

De esta manera, con una puntuación de 95,80 sobre 100, la ganadora del procedimiento ha sido propuesta por la mesa como adjudicataria del contrato, que se licitó a finales de enero de este año.

La actividad de Rover Infraestructuras, con una larga experiencia en el sector, abarca desde la construcción de grandes autovías y carreteras nacionales, autonómicas y provinciales hasta el acondicionamiento y rehabilitación de puentes, el tratamiento de bordes viales o la pavimentación, prolongaciones de vías y mejoras de travesías, pasando por otras complejas estructuras hidráulicas o marítimas.

La compañía ha ejecutado varios tramos de la red de alta velocidad (como la plataforma del nuevo acceso ferroviario de Levante en el tramo Xàtiva-L'Énova), así como el viaducto de Alcoi, las obras de urbanización del Parc Empresarial Sagunt II o el tramo de la autovía de la Plana entre Betxí-Borriol. También se ha hecho cargo de diversas grandes obras en otros países como Polonia o Suecia.

Recreación del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent. / Levante-EMV

Una construcción de 4.281 m2 con espacio para cinco juzgados

El nuevo Palacio de Justicia es una aspiración histórica de Ontinyent. Para allanar la materialización del anhelado proyecto, el ayuntamiento tuvo que hacer efectiva la compra de la antigua fábrica de Bernabeu y su parcela (que salió a concurso público) por un importe de 500.000 euros.

El nuevo complejo, situado a solo 450 metros de los actuales juzgados, será una construcción de 4.281’25 m² aislada que contará con dos plantas en altura, sótano y cuatro fachadas a parcela que permitirán unas condiciones óptimas de alumbrado natural y ventilación de las estancias, unas características que también favorecen la distribución de los espacios, optimizando recorridos y zonas comunes.

El edificio, donde se unificarán las cuatro sedes judiciales actualmente desperdigadas en distintos locales de la ciudad, se encuentra en una parcela cerrada con un único acceso desde la calle Rafael Sanchis Seguí, y dispone de espacio para parking. Una vez se adjudiquen las obras, la actuación se podrá prolongar durante un máximo de 18 meses, según consta en el proyecto básico de obra de la nueva sede judicial.

Dado que la superficie de la antigua fábrica de Bernabeu es insuficiente para albergar todas las dependencias previstas, se ejecutará un edificio contiguo que estará conectado con este por una pasarela acristalada para funcionar conjuntamente. Las actuaciones consistirán en la rehabilitación y ampliación de la nave existente, cuyo aspecto formal exterior se mantendrá como muestra de la arquitectura fabril de la década de 1960. No obstante, se llevarán a cabo las adecuaciones pertinentes en el sistema de cubierta y en las fachadas existentes, con la proyección de una claraboya en cubierta y el aumento de la superficie de huecos en las fachadas, para poder adaptar el edificio al nuevo uso requerido.

El proyecto contempla la necesaria excavación de parte del sótano (donde habrá tres calabozos) en el edificio existente para posibilitar el acceso de los detenidos a la planta baja del mismo. En la planta baja, junto al control de acceso, se ubicará el Registro Civil, órgano con mayor afluencia de público diaria, que además cuenta con acceso propio desde el exterior al salón multiusos, para celebración de bodas y otras ceremonias civiles.

A continuación estará la Fiscalía, dos de las salas de Vistas de menor tamaño y los Colegios de Procuradores y Abogados. En la misma planta, pero en la ampliación, se emplazará la tercera Sala de Vistas, de mayor dimensión, conectada a las dos anteriores; y en el resto del espacio se distribuirá convenientemente el Servicio Común de Asuntos Generales (SCAG), que cuenta con acceso independiente desde el exterior para correos, las consultas y despachos de la Clínica Médico Forense y el OAVD.

También se prevé una zona reservada para la guardia civil, los aseos públicos y privados, algunos locales de instalaciones y zona de descanso para funcionarios. En la planta segunda predominarán los usos más privados y de trabajo interno del personal. Se situarán los cinco juzgados previstos (ahora hay cuatro en marcha pero en un futuro podría autorizarse la creación del quinto), todos ellos conectados por un circuito privado a las tres Salas de Vistas en planta baja. Además, se sitúan en el lado noroeste del edificio existente, los despachos y sala de reuniones del Equipo Psicosocial.

En el sótano se distribuyen la zona de vigilancia de detenidos, archivos, el aparcamiento del furgón policial y cuartos técnicos de instalaciones. El máximo principio planteado en el diseño funcional del proyecto es implantar una red de circulaciones categorizadas y autónomas, que funcionen de manera independiente y que simplifiquen y favorezcan el adecuado funcionamiento del complejo judicial, es decir, evitar interferencias entre los diferentes flujos de usuarios para un uso lo más práctico posible del centro.

El Palacio de Justicia tendrá un gran hall con zonas de espera y con una escalera abierta de conexión entre plantas, así como una circulación interna, de carácter privado, exclusiva para los representantes del poder judicial y demás trabajadores, que comunicará los Juzgados y la fiscalía con las Salas de Vistas y el Registro Civil. Por último, la custodia de detenidos, restringida al público, enlaza directamente con dos de las Salas de Vistas desde planta sótano.

Todos los despachos y áreas de actividad laboral intensiva, así como zonas de espera públicas, contarán con iluminación natural y vistas exteriores. Las zonas de espera en planta baja dispondrán de iluminación desde la fachada principal, y en planta primera toda la zona pública se ilumina gracias a un gran lucernario ubicado en la cubierta.