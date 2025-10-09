Moixent acogerá la última prueba de la Copa de España Junior de ciclismo

Moixent podrá ver a los mejores ciclistas juniors españoles, después de que la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) haya concedido a la localidad de la Costera ser sede de la última prueba de la próxima edición de la Copa de España de esta categoría. Moixent recibirá a unos 200 corredores de todo el territorio español, ya que esta competición es una de las más importantes de la categoría junior.

La localidad de la Costera viene organizando desde hace años una prueba de carácter nacional de esta categoría, una prueba en la que han conseguido la victoria corredores que ahora son profesionales, como el ciclista local Pau Martí, Álvaro García o Javier Cubillas, entre todos. Ahora, al fin, ha podido lograr entrar en el selecto grupo de nueve localidades de España que organizan una prueba de esta Copa, la más importante de la regularidad junior.

La concesión de la RFEC supone “una gran noticia” para Moixent, que potencia el ciclismo de formación. Pero la elección, por parte de la junta delegada de la RFEC, de la localidad de la Costera como sede de la Copa de España no está exenta de polémica, ya que para que Moixent fuese escogida sede han tenido que rechazar la solicitud de la pequeña población de Benagéber, que la había albergado en los dos últimos años. Desde el ayuntamiento de esta población del Alto Turia no comprenden esta decisión, “ya que la celebración de la prueba ha sido todo un éxito. A fecha de hoy aún no nos han dado ninguna explicación al respecto. De todas formas, vamos a agotar todas las vías posibles contra nuestra exclusión”, según explican desde el Ayuntamiento de Benagéber.

Gran participación

Los cerca de 200 corredores de toda España que participarán en la prueba de Moixent tendrán la oportunidad, un día después, de disputar la Vuelta a Camporrobles, por lo que la carrera de la localidad de la Costera se espera que pueda atraer a más participantes a esta importante cita que cerrará la Copa de España.