Un músico de Xàtiva recauda material escolar para Bolivia

El músico Jesús Antonio Fernández Olmedo presentó este pasado miércoles en Xàtiva su último espectáculo a ritmo de boleros y jazz, una actuación que tuvo lugar frente al edificio del ayuntamiento y que tenía como objetivo recaudar material escolar para Bolivia. El acto se enmarcaba dentro de la campaña solidaria “Un lápiz, una sonrisa”.

El músico en Vallegrande, Bolivia, con un grupo de escolares. / Levante-EMV

El fin del espectáculo de Fernández, que ofrecía una muestra de bailes flamencos y versiones de boleros cubanos antiguos a ritmo de taconeo y castañuelas, era “agitar y concienciar” acerca de “cómo viven otras personas en el mundo”.

El músico hizo un llamamiento a la participación de profesores y estudiantes que deseen colaborar de una u otra forma en la campaña “Un lápiz, una sonrisa”, así como a quienes quieran participar donando lápices, sacapuntas, bolígrafos, folios, libretas o diccionarios de inglés-español.

Fernández Olmedo tiene previsto llegar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el próximo 31 de octubre, y visitar la Amazonía Boliviana, el plan tres mil e instituciones educativas de Vallegrande. El autor dispone de una amplia experiencia en trabajos en Lima, durante 15 años, Cabo Verde, Senegal y en los últimos 13 años ha estado viajando a Bolivia. Se autofinancia con su esfuerzo personal y no participa de ninguna ONG, fundación, ni recibe ayudas estatales ni privadas, explica el músico, que persigue “dar un mensaje claro de elevación del nivel de conciencia a través de un estilo de vida”.