Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un músico de Xàtiva recauda material escolar para Bolivia

Jesús Antonio Fernández presente un espectáculo a ritmo de boleros y jazz

El músico Jesús Antonio Fernández Olmedo con escolares en Bolivia.

El músico Jesús Antonio Fernández Olmedo con escolares en Bolivia. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

El músico Jesús Antonio Fernández Olmedo presentó este pasado miércoles en Xàtiva su último espectáculo a ritmo de boleros y jazz, una actuación que tuvo lugar frente al edificio del ayuntamiento y que tenía como objetivo recaudar material escolar para Bolivia. El acto se enmarcaba dentro de la campaña solidaria “Un lápiz, una sonrisa”.

El músico en Vallegrande, Bolivia, con un grupo de escolares.

El músico en Vallegrande, Bolivia, con un grupo de escolares. / Levante-EMV

El fin del espectáculo de Fernández, que ofrecía una muestra de bailes flamencos y versiones de boleros cubanos antiguos a ritmo de taconeo y castañuelas, era “agitar y concienciar” acerca de “cómo viven otras personas en el mundo”.

El músico hizo un llamamiento a la participación de profesores y estudiantes que deseen colaborar de una u otra forma en la campaña “Un lápiz, una sonrisa”, así como a quienes quieran participar donando lápices, sacapuntas, bolígrafos, folios, libretas o diccionarios de inglés-español.

Fernández Olmedo tiene previsto llegar a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el próximo 31 de octubre, y visitar la Amazonía Boliviana, el plan tres mil e instituciones educativas de Vallegrande. El autor dispone de una amplia experiencia en trabajos en Lima, durante 15 años, Cabo Verde, Senegal y en los últimos 13 años ha estado viajando a Bolivia. Se autofinancia con su esfuerzo personal y no participa de ninguna ONG, fundación, ni recibe ayudas estatales ni privadas, explica el músico, que persigue “dar un mensaje claro de elevación del nivel de conciencia a través de un estilo de vida”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
  2. Imserso: Todos los destinos aún con plazas disponibles para los valencianos
  3. El circuito Ricardo Tormo, trasladado a la capital
  4. Alerta ante la inminente llegada de una dana que se cebará con Valencia: Alice dejará fuertes lluvias, tormentas con granizo y vendavales
  5. Amparo Climent, directora de 'Pasionaria': 'Dolores Ibárruri era comunista y católica; su fe coexistía con su ideología
  6. Testigos de la caída mortal de un joven en València: 'Estuvimos en vilo durante dos horas
  7. Cuántos días van a durar las alertas por lluvias en Valencia y dónde las activa la Aemet
  8. Un juzgado archiva una denuncia contra el excomisionado José María Ángel: 'La falsedad documental prescribió hace 30 años

Un músico de Xàtiva recauda material escolar para Bolivia

Un músico de Xàtiva recauda material escolar para Bolivia

Los premiados del 9 d'Octubre en Ontinyent apelan a la unidad ante un mundo "cada vez más deshumanizado"

Los premiados del 9 d'Octubre en Ontinyent apelan a la unidad ante un mundo "cada vez más deshumanizado"

Xàtiva se reivindica como ciudad de resistencia, memoria y orgullo colectivo en el 9 d’Octubre

Xàtiva se reivindica como ciudad de resistencia, memoria y orgullo colectivo en el 9 d’Octubre

La constructora Rover asume las obras del Palacio de Justicia de Ontinyent por 7,3 millones

La constructora Rover asume las obras del Palacio de Justicia de Ontinyent por 7,3 millones

Roda y Atzeneta avanzan su partido y abrirán la sexta jornada de liga si la lluvia lo permite

Roda y Atzeneta avanzan su partido y abrirán la sexta jornada de liga si la lluvia lo permite

Así ha sido la celebración del acto institucional del 9 d'Octubre en Xàtiva

Así ha sido la celebración del acto institucional del 9 d'Octubre en Xàtiva

El PSPV de l’Alcúdia de Crespins cuelga la senyera junto a la bandera palestina en su sede este 9 d’octubre

El PSPV de l’Alcúdia de Crespins cuelga la senyera junto a la bandera palestina en su sede este 9 d’octubre

Recogen un Tesla después de prenderse fuego... y causa un incendio en una campa de la Llosa de Ranes dos días después

Recogen un Tesla después de prenderse fuego... y causa un incendio en una campa de la Llosa de Ranes dos días después
Tracking Pixel Contents