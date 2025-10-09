Ontinyent también alegará contra su exclusión del mayor reparto de fondos europeos

Al igual que Xàtiva, el Ayuntamiento de Ontinyent también va a planter alegaciones contra la resolución del Ministerio de Hacienda que aprueba el reparto del Plan Edil, la mayor inyección de fondos europeos destinados al desarrollo local por parte del Gobierno para el periodo 2021-2027.

El consistorio ontinyentí presentó a la convocatoria tres proyectos valorados en un total de 11,7 millones de euros, dirigidos a la dinamización comercial y económica (3,1 millones), la regeneración social de los barrios (1,5 millones) y la mejora de la movilidad y la protección del patrimonio (7’1 millones). 6,1 millones se querían destinar a acciones en zonas desfavorecidas. Desde la corporación municipal han manifestado su disconformidad con la asignación aprobada, que también ha generado malestar y descontento en otras grandes ciudades valencianas.

Aunque la solicitud de la capital de la Vall d'Albaida ha superado la puntuación mínima exigida en las bases del programa, de momento se mantiene en lista de espera, puesto que se ha situado en la baremación por debajo de otras actuaciones que han absorbido la totalidad de los fondos repartidos por la Dirección General de Fondos Europeos. En caso de que una entidad local beneficiaria renuncie a la ayuda asignada dentro del plazo establecido, su consignación podrá ir a alguno de los 22 municipios que, como Ontinyent, se encuentran en situación de "reserva".

Con una financiación récord global de 1.774 millones de euros, la resolución provisional del Plan Edil reparte 95 millones entre 15 municipios de la Comunitat Valenciana. Solo tres consistorios beneficiarios se ubican en la provincia de Valencia, incluido el de la capital y otros dos situados en el área metropolitana (Quart de Poblet y Puçol). Grandes ciudades como Alicante, Elx, Orihuela o Gandia han quedado excluidas. En el marco geográfico de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, solo dos localidades se presentaron al programa, además de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, cuya solicitud ha sido desestimada por no cumplir los requisitos exigidos.

El Centre Raimon de Xàtiva, excluido

El Ayuntamiento de Xàtiva se había encomendado a la convocatoria vinculada a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) para completar la financiación pública del nuevo Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC) impulsado en el antiguo convento de Santa Clara, cuyas obras están en proceso de adjudicación. La capital de la Costera aspiraba a captar una subvención máxima de 6,5 millones de Bruselas a través de una propuesta transversal que apostaba por este proyecto como palanca de cambio y elemento dinamizador socioeconómico de una zona degradada del centro histórico, poniendo el foco en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Pero no ha podido ser. La resolución de la Dirección General de Fondos Europeos firmada el 1 de octubre excluye la propuesta setabense entre las seleccionadas en la convocatoria por no haber alcanzado la calificación mínima de 50 puntos. La notificación -como en otras localidades en la misma situación- ha generado descontento y ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Xàtiva, que ha anunciado que presentará alegaciones ante el Ministerio de Hacienda para exponer su disconformidad con una decisión que en la corporación local consideran injusta.

Para optar a los fondos se requería el diseño de un Plan de Acción Integrada, adaptado a los objetivos de la Agenda 2030.