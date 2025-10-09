Ontinyent culpa al Consell del tapón de la dependencia tras caer las resoluciones

Durante los seis primeros meses de este año se han aprobado en Ontinyent 19 expedientes de dependencia con Programa Individual de Atención (PIA). La cifra contrasta con las 116 resoluciones favorables contabilizadas en el mismo periodo de 2023, con el Botànic en el gobierno autonómico. En 2024 fueron 13 los expedientes autorizados.

Estos datos fueron difundidos ayer por el grupo municipal socialista, que pone el foco en el «colapso en la tramitación de la dependencia», con retrasos que superan los seis meses en las valoraciones y una drástica reducción en las resoluciones. Fuentes socialistas ponen como ejemplo el caso de una mujer diagnosticada con Alzheimer avanzado que espera desde el mes de abril para resolver su solicitud presentada por registro de entrada. «Lo que alegan es que la persona que lleva el expediente está de baja», apuntan.

«Nos preguntamos qué está pasando. ¿Cómo es posible que en solo dos años se haya pasado de más de cien resoluciones a menos de veinte?», sostiene el regidor José Antonio Martínez, para quien «el agravamiento de la cola de la dependencia afecta directamente a personas vulnerables y familias que esperan con angustia una resolución que les permita acceder a ayudas y servicios esenciales».

Por su parte, desde el gobierno municipal de Ontinyent atribuyen el repunte de la demora al cambio de procedimiento implantado por la Conselleria de Servicios Sociales y a la «falta de medios autonómicos para atender el incremento constante de solicitudes», una situación que —recalcan— «está afectando a todos los ayuntamientos». «Ya mostramos nuestra preocupación a la Vicepresidenta 1ª y consellera de Serveis Socials, Susana Camarero, y vamos a insistir en reclamar soluciones a la Generalitat», declaró ayer la concejala de Política para las Personas, Paula Soler, en cualquier caso acusó al PSPV-PSOE de utilizar «datos desactualizados» por recurrir a las cifras del primer semestre de 2025, «cuando ya estamos a octubre y han pasado cuatro meses, durante los cuales se ha continuado trabajando en la tramitación y resolución de expedientes». «Lo que no se puede hacer es manipular y mezclar las cosas como está haciendo el PSPV-PSOE», dijo.

Consell Local d'Inclusió Socal

Los socialistas también inciden en que varias familias «han trasladado su preocupación por el hecho de que no se estén atendiendo las ampliaciones de horas de ayuda a domicilio derivadas de nuevas valoraciones». Y recuerdan que han reclamado desde principios de año la convocatoria urgente del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials, con el objetivo de «analizar la situación de la dependencia en el municipio y evaluar la gestión de los servicios sociales».

Por su parte, el gobierno municipal afea al PSPV que mezcle «de manera deliberada» cuestiones diferentes como el SAD municipal y el SAD de dependencia. También aclaran que la convocatoria del Consell Local d’Inclusió i Drets Socials se hizo el lunes 6 de octubre por la mañana. La reunión está fijada para el próximo 16 de octubre en la Casa del Delme. Para Paula Soler, resulta «incomprensible» que los socialistas reclamen una reunión que ya se ha convocado.