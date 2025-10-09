Los premiados del 9 d'Octubre en Ontinyent apelan a la unidad ante un mundo "cada vez más deshumanizado"

Las lluvias no han podido con los actos institucionales del 9 d'Octubre en Ontinyent. Por primera vez, la interpretación del tradicional "Ball de l'Àguila" a cargo de l'Associació de Gegants i Cabets -acompañados por el grupo de percusión y dolçaina “La Colla”- junto con la actuación del Grup de Danses y el grupo de xirimiters i tabaleters El Regall se han celebrado a cubierto en una Sala Gomis abarrotada de público.

El expresidente de la Societat de Festers, Vicent Pla; el exdirector General de Caixa Ontinyent, Vicent Penadés; la investigadora y cantante Consuelo Rico; el artista Dulk; la asociación Inclou-TEA; la Sociedad de Cazadores La Fontana y el bioquímico Juan Ureña a título póstumo han sido reconocidos este jueves por la ciudad de Ontinyent con los galardones que cada año otorga el ayuntamiento coincidiendo con la conmemoración del Día de la Comunitat Valenciana.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha abierto el acto para dar la bienvenida a los presentes y ceder el protagonismo al cronista oficial de la ciudad, Alfred Bernabeu, que, en nombre de los portavoces de todos los grupos, ha pronunciado un discurso reivindicativo y a la vez de agradecimiento a las actuaciones desplegadas por el ayuntamiento "por el bienestar de los ciudadanos, con distintas iniciativas que mejoran la calidad de vida", con la contribución de distintas administraciones.

En este sentido, Bernabeu ha hecho referencia al Pla Edificant, al nuevo Hospital, a la renovación de la infraestructura ferroviaria, a la remodelación de la plaza de la Concepción o la puesta en marcha de la Casa del Delme. El cronista también ha tenido palabras de recuerdo para la dana del 12 de septiembre de 2019, ante la cual Ontinyent “reaccionó” para “tomar la determinación de convertir aquella catástrofe en una oportunidad para ganar seguridad y calidad de vida”, con la mejora de los colectores o la creación del parque de las Mamás Belgas. Igualmente, ha incluido entre las necesidades urgentes de la ciudad el nuevo Palacio de la Justicia y el desdoblamiento de la autovía CV-60 l'Olleria-Gandia.

El cronista oficial ha hecho hincapié en que Ontinyent “es un pueblo diverso, abierto e integrador”, para poner el foco en el crecimiento demográfico de la localidad gracias a las personas nacidas en otros países. En ese sentido, ha hecho un llamamiento a “continuar siendo un pueblo abierto al mundo, desde el respeto y la convivencia”. Finalmente, Bernabeu ha hecho alusión a la importancia de la inminente digitalización del archivo municipal, y ha repasado los méritos de los galardonados y galardonadas, que replegaban las correspondientes distinciones.

El "orgullo" de los galardonados

Consuelo Rico ha sido la encargada de intervenir en representación del conjunto de homenajeados. La investigadora ha mostrado “el orgullo” de las personas y entidades que han recibido el galardón, un orgullo “que no tiene nada que ver con la vanidad personal, sino, más bien, con el aprecio por nuestro pueblo”, un pueblo en el que “todos somos necesarios y complementarios”. Rico ha repasado las aportaciones a la sociedad de los premiados y premiadas, que han decidido “aportar humanismo y humanidad frente a un mundo cada vez más deshumanizado y al que miramos con preocupación” y en el que los ontinyentins y ontinyentines vivirán “desde el orgullo y con la fuerza que nos da nuestra unidad”.

La programación del 9 de Octubre en Ontinyent continuará con visitas guiadas a la exposición "Orígenes y Metamorfosis" de Dulk, este viernes y sábado en el Museo del Tèxtil, y el acto de cierre de la muestra que se celebrará este sábado a las 12, incluyendo una cata de vinos con maridaje y música en directo. Finalmente, el sábado a las 19 horas en el Teatre Echegaray tendrá lugar el III Festival de intercambio de danzas “Vila de Ontinyent”, con la participación del Grup de Danses de Ontinyent, la Agrupació Folklòrica i Cultural Guarache y los Cors i Danses Barro Tinajero.