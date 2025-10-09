El PSPV de l’Alcúdia de Crespins cuelga la senyera junto a la bandera palestina en su sede este 9 d’octubre

El PSPV de l’Alcúdia de Crespins ha decidido "celebrar el 9 d’octubre de una manera un tanto diferente". Así, exponen que "aprovechando que, en el Pleno Municipal el gobierno municipal del PP dijo no a la propuesta de colgar una bandera de Palestina en el balcón del consistorio, hemos decidido sacar hoy, en el día del pueblo valenciano, la bandera palestina junto a la senyera".

Para Roberto Granero, portavoz socialista en l’Alcúdia de Crespins, “el 9 d’Octubre debe ser un día de celebración de nuestra condición de valencianos, pero también tiene que tener espacio para la reivindicación y, sobre todo, para la solidaridad”. En su opinión, "el valenciano es un pueblo capaz de levantarse y hacer frente a las adversidades, como ha podido comprobarse a lo largo del último año y es el momento de devolver una parte de la solidaridad que el mundo ha tenido con València”.

Según Granero, "la solidaridad ha sido siempre una de las características que constituyen al Pueblo valenciano, un pueblo abierto y amable. Una solidaridad que es hoy más necesaria que nunca, para acabar con el bloqueo de la ayuda humanitaria perpetrado por Israel, que ha propiciado una hambruna que está matando a muchas personas".

En la opinión de los y las socialistas de l’Alcúdia, “es una vergüenza que el Partido Popular se haya negado a llamar a las cosas por su nombre y no haya querido llamar genocidio a lo que, según una comisión independiente de las Naciones Unidas, es un genocidio”. No obstante, afirman, “si el Partido Popular se niega a poner la bandera de Palestina, nosotros lo haremos”.

En este sentido, Granero ha aludido a las últimas cifras de la encuesta llevada a cabo por el Real Instituto Elcano. En ella, expone Granero, "el 82% de los españoles consideran que lo que está ocurriendo en Gaza a manos del Ejército de Israel es un genocidio, un porcentaje que ha crecido un 11% durante el último año". Al tiempo, para el portavoz socialista “es momento de apostar decididamente por la paz y caminar hacia la solución de los dos Estados, como quieren más del 60% de los españoles”.

Desde el grupo socialista de l’Alcúdia de Crespins aseguran que “las acciones llevadas a cabo surgen de las demandas que una parte importante de la ciudadanía nos está haciendo llegar. Hay que continuar presionando y aportando nuestro granito de arena para conseguir que la comunidad internacional se ponga las pilas y ponga fin al genocidio que está teniendo lugar en Gaza”.