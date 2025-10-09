Recogen un Tesla después de prenderse fuego... y causa un incendio en una campa de la Llosa de Ranes dos días después

Varias dotaciones del parque de bomberos de Xàtiva acudieron la pasada madrugada a las instalaciones de una empresa de grúas de la Llosa de Ranes para apagar un incendio desatado en un coche de la firma Tesla. Las llamas han afectado otros dos utilitarios que se encontraban en la misma campa.

Fuentes de la empresa han confirmado a Levante-EMV que el origen del siniestro fue un modelo eléctrico, que recogieron el pasado lunes: "Respondimos un aviso para recoger un modelo Tesla con la grúa que estaba en la localidad de Beneixida. Nos alertaron de que se había encendido anteriormente. Los bomberos nos aconsejaron que lo pusiéramos fuera de las instalaciones. También tenemos un taller. Nos dijeron que, a veces, se vuelven a prender fuego días después tras haber sufrido algún tipo de fallo".

Y así ocurrió. Ayer por la noche -sobre las tres de la mañana- el coche de la firma americana se encendió de nuevo: "Estaba en un campa donde hay coches que han sufrido un accidente, ya que damos respuesta a todo tipo de avisos. Las llamas han alcanzado a otro turismo de alquiler que había sufrido un accidente y a un coche de muchos años que estaba al lado. Ha sido escandaloso. Han venido dos camiones de bomberos y no había forma de apagar el incendio. Parece que cuanta más agua le echaban más fuego salía".

Por otra parte, esta madrugada también se ha registrado un incendio en Quart de Poblet, donde se ha visto afectado un camión de recogida de basuras.