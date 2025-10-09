Roda y Atzeneta avanzan su partido y abrirán la sexta jornada de liga si la lluvia lo permite

Jornada marcada por la festividad del 9 de octubre y por la meteorología. Algunos equipos han decidido adelantar su partido de la jornada para disfrutar de un fin de semana más largo. Estaba previsto que la jornada la inaugurara el jueves el encuentro entre Recambios Colón y Atlético Levante, pero este ha sido suspendido. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), ante la alerta meteorológica, ha suspendido todos los partidos que debían disputarse el 9 de octubre, y los del viernes son aún una incógnita. El ente federativo decidirá durante el viernes si se juegan los partidos del fin de semana o no, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

En caso de seguir adelante, el duelo entre el CD Roda y el Atzeneta UE abrirá la jornada. El viernes, a las 17:30 horas, echará a rodar el balón en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica. La dirección del encuentro estará a cargo de Sergi Quilis Quesada, asistido en las bandas por Marcos Albalat Ortiz y Santiago León Sánchez.

El Atzeneta llega al duelo tras recuperar la sonrisa. Consiguió en la pasada jornada su primera victoria en El Regit, imponiéndose, no sin sufrimiento, al Recambios Colón (2-1). Se estrenaron en liga como goleadores Bilal y Moha. Las sensaciones volvieron a ser buenas y esta vez sí se reflejaron en el resultado. Sumar los tres puntos fue el refuerzo anímico que necesitaba el conjunto “taronja” para cambiar la dinámica de resultados. Fran Giménez no cuenta con jugadores sancionados, pero sí tiene un ojo puesto en la enfermería para seguir la evolución de Erik, Savall y Vicent Albert.

Los locales, dirigidos por Miguel Ángel Muñoz, suman cinco puntos en el inicio liguero, que se traducen en una victoria, dos empates y dos derrotas. La dinámica de los castellonenses es negativa, ya que llegan a la cita con dos derrotas consecutivas: ante el Castellonense (0-3) y el Hércules “B” (1-0). Los gualdinegros, temporada tras temporada, siempre son uno de los equipos más combativos del grupo y suelen coquetear con los puestos de playoff. En sus filas cuentan con jugadores que conocen muy bien la categoría, como Bryan Albert, Pau Tejón o Adrián Morón.

Si echamos la vista atrás para repasar los enfrentamientos históricos entre ambos conjuntos, se puede observar que no es un desplazamiento fácil para los de la Vall d’Albaida, aunque suelen salir puntuando. En tierras castellonenses se han enfrentado un total de nueve veces, con dos victorias para el Roda, tres empates y cuatro triunfos para el Atzeneta.

Los de Fran Giménez buscarán una victoria que confirme el cambio de dinámica. Una jornada que puede transformar la mirada del Atzeneta, aunque en estos momentos todo está pendiente del cielo y de la FFCV, que decidirá si se juega o no dependiendo de la evolución del tiempo.