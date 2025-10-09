Xàtiva se reivindica como ciudad de resistencia, memoria y orgullo colectivo en el 9 d’Octubre

Xàtiva se ha reivindicado como una ciudad “que sabe bien lo que significa resistir” y ha defendido su capacidad de “pertenencia, memoria y orgullo colectivo” en la festividad del 9 d’Octubre, una jornada en la que “los valencianos nos reconocemos como pueblo, compartimos la misma lengua, la misma cultura y una misma voluntad de futuro”. Así lo ha expresado el alcalde, Roger Cerdà, en el acto institucional celebrado este jueves en el Espai Cultural Sant Domènec, donde se trasladó la celebración por la lluvia.

Cerdà animó a “mirar atrás para entender de donde venimos, y a mirar hacia adelante para decidir hacia donde vamos”. “Xàtiva sabe muy bien qué significa resistir, avanzar y reinventarse. Hemos sido capaces de levantarnos ante cada dificultad, de abrir camino cuando parecía que no había y de hacer de nuestra ciudad un referente dentro de nuestro territorio”, resaltó el alcalde, ensalzando a Xàtiva como una ciudad “más humana, más abierta y más solidaria”.

El primer edil ahondó en la reivindicación de la identidad valenciana como “una actitud de respeto” y defendió Xàtiva “como una ciudad que estima las raíces y mira al mundo con una mirada amplia. Una ciudad que conserva su memoria y que sigue avanzando cada día. Por eso hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos de formar parte de un mismo proyecto colectivo, un proyecto que une tradición y modernidad, cultura y progreso, identidad y convivencia”. Roger Cerdà apeló a la colectividad y animó a trabajar juntos “por una Xàtiva mejor. Si avanzamos juntos, lo podremos todo”, concluyó.

El alcalde defendió los Premis 9 d’Octubre “no solo como un símbolo de agradecimiento, sino como un recordatorio del valor que tiene el trabajo desinteresado por el bien común” y ensalzó que Manuel Hernández (médico y fundador de la Unidad de Hospitalización a Domicilio, UHD, del hospital de Xàtiva), Deneb Sabater (productora de efectos especiales) y la Sociedad Protectora de Animales de Xàtiva, Spax (que celebra 40 años de trabajo por el bienestar animal) -reconocidos este año con los galardones- encarnan estos valores.

La festividad del 9 d’Octubre en Xàtiva, marcada por la lluvia, comenzó y finalizó con la actuación de bailes tradicionales valencianos, a cargo del Grup de Danses Socarrel, y la Muixeranga la Socarrà de Xàtiva, acompañados por la música de la Colla de Dolçainers i Tabaleters La Socarrà de Xàtiva. El acto estuvo amenizado con la actuación del músico Manu Chàfer, “El Gallo”, que interpretó las canciones “Abril 74” de Lluís Llach, “Diguem no” de Raimon y “M’aclame a tu”, poema de Vicent Andrés Estellés popularizado por Ovidi Montllor.