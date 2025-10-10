Dos accidentes dejan retenciones de 2 kilómetros en la A-7 a la altura de Xàtiva

En pleno episodio de lluvias por la dana Alice, dos accidentes leves registrados entre los términos de la Llosa de Ranes y Rotglà i Corberà han provocado una importante congestión de tráfico en la autovía A-7 en sentido Alicante en hora punta.

Uno de los siniestros se ha originado cuando un camión ha hecho una "tijera", al parecer, debido al estado resbaladizo de la carretera.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en torno a las 13 horas las retenciones se prolongaban durante dos kilómetros y medio de la carretera, entre el km 392, situado a la altura de la pedanía setabense de Sorió, y el km 394,5 km, en término de Rotglà, con destino a Alicante. La circulación por este tramo está siendo muy irregular, dado que ha tenido que cerrarse al tráfico el carril izquierdo de la autovía por la presencia de obstáculos en la calzada.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia.

Las intensas lluvias descargadas en las últimas horas en el interior de Valencia también han producido diversas incidencias en la circulación de trenes de Cercanías. En la línea C2 se han suprimido varios trenes con la estación de l'Alcúdia de Crespins como punto de origen o destino desde primera hora de la mañana.

En Xàtiva, por otra parte, eayuntamientoto ha procedido a cortar al tráfico el paso inferior de la carretera de Simat, en uno de los polígonos de la ciudad. En la capital de la Costera también se han precintado por precaución los accesos a las pistas deportivas urbanas y el skate park, los jardines y parques infantiles y el Castell.

