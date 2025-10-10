Vaivén
Acumulaciones de agua por las lluvias en diversos pasos elevados de Xàtiva
Los encharcamientos se registran en distintos puntos de elevado tránsito de vehículos
Los más de 25 litros por metro cuadrado que ha dejado la dana Alice en Xàtiva en las últimas horas han vuelto a evidenciar los problemas de acumulación de agua que se registran en algunos de los nuevos pasos elevados ejecutados recientemente en la ciudad.
Los desagües que se han efectuado en los laterales no absorben la suficiente agua y se generan embalsamientos en puntos muy transitados por los vehículos como la principal entrada de Xàtiva a la altura del Tokio Ramen o el Passeig del Ferrocarril.
En muchas ocasiones, los coches tratan de evitar las acumulaciones de agua y tuercen ligeramente en su circulación.
Cierre de pasos inferiores
Por otro lado, como ya ha informado este diario, en torno a las 10.30 horas de este viernes el Ayuntamiento de Xàtiva ha procedido a cortar al tráfico el paso inferior de la carretera de Simat, en uno de los polígonos de la ciudad.
Por otra parte, debido a la alerta naranja, en la capital de la Costera se han precintado por precaución los accesos a las pistas deportivas urbanas y el skate park, los jardines y parques infantiles y el Castell.
