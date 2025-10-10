La Casa del Delme acogerá el primer torneo de Warhammer 40.000 de Ontinyent

La Casa del Delme de Ontinyent acogerá el próximo domingo 19 de octubre el primer torneo individual de Warhammer 40.000 que se celebra en la ciudad. Bajo el título “Batalla del Campanar”, la cita está organizada por la asociación de wargames y rol "el Frikipiso", contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent para llevar a cabo la actividad en la Casa del Delme. La cita reunirá cerca de unos veinte participantes procedentes de diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y otras localidades como Elx, Mutxamel, Xàtiva, Canals o València.

El torneo, que se desarrollará a lo largo de todo el día, combinará competición, convivencia y divulgación alrededor de uno de los juegos de mesa de miniaturas más populares del mundo, con más de cuarenta años de historia y millones de forofos. Además de las partidas oficiales, la jornada incluirá una demostración abierta para todo el público que quiera descubrir como se juega y conocer mejor este universo de ciencia ficción y estrategia.

La regidora coordinadora de la Casa del Delme, Sayo Gandia, destacaba la importancia de dar cabida a actividades de este tipo, puesto que “la Casa del Delme es un espacio abierto, flexible e intergeneracional, pensado para que todas las personas encuentren propuestas que conectan con sus intereses. Este torneo es un ejemplo magnífico de como el juego puede ser cultura, creatividad y convivencia, y nos alegra mucho que colectivos locales como El Frikipiso aprovechen el espacio para dar a conocer su mundo y compartirlo con la ciudadanía”. Gandia añadía que “esta actividad demuestra que la Casa del Delme puede acoger desde talleres gastronómicos hasta torneos de juegos de mesa, desde danza hasta encuentros formativos, y esto es exactamente el que queríamos: un espacio vivo, donde pasan cosas diferentes y donde cada fin de semana se descubran nuevas aficiones y maneras de participar”.

Por parte de la asociación organizadora, el presidente del Frikipiso, Andrés Navalón, explicaba que “la idea de hacer este torneo surgió después de años participando en competiciones en todo España. Queríamos llevar en Ontinyent un encuentro que uniera jugadores y amigos alrededor de un hobby que nos apasiona. El nombre de ‘Batalla del Campanar’ es un homenaje a uno de los símbolos más estimados de la ciudad, y esperamos que esta sea la primera edición de muchas”.

El tesorero de la asociación, Dani Pérez, añadía que “Warhammer 40.000 es mucho más que un juego de mesa. Combina estrategia, creatividad, destreza manual y también socialización. Es un juego analógico en un tiempo digital, donde se piensa, se crea y se comparte. Además, hay una parte artística muy importante, porque cada jugador monta y peine sus miniaturas, cosa que hace que cada ejército sea único”.

El torneo contará con tres rondas de juego de aproximadamente tres horas cada una, y una partida demostrativa abierta al público para todo aquel que quiera aprender o iniciarse. La entrada será libre para visitantes, que podrán conocer de cerca el ambiente y las partidas, así como las actividades que desarrolla la asociación a lo largo del año.