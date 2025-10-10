El Consell frena los planes de una inversora gallega de instalar dos plantas solares en Bellús

El servicio territorial de Industria y Energía de la Generalitat ha desestimado la solicitud formulada por la empresa energética gallega Eidf, SA para la instalación de la planta solar de 2.240 paneles fotovoltaicos que se proyecta desde hace 4 años en suelo no urbanizable de la partida del barranco de Fillola de Bellús, sobre una superficie inicial de 16.673 metros cuadrados y con un presupuesto de 317.277 euros.

El informe emitido por la administración autonómica cierra la puerta a la concesión de la autorización administrativa previa y de construcción, así como a la declaración de utilidad pública correspondientes a la central fotovoltaica "Bellús II", con 1.000 kilovatios previstos de potencia instalada. La razón esgrimida: la compañía promotora no ha acreditado su capacidad técnica para ejecutar la actuación ni la disponibilidad de los terrenos necesarios para albergarla.

No se trata de la única planta solar contemplada por Eidf, SA en Bellús. La mercantil, que ha atravesado turbulencias económicas recientemente, también pretende instalar otra central con los mismos paneles fotovoltaicos (2.240) en dos parcelas situadas en la partida de Belenguer con una superficie total de 18.671 m2. Previsiblemente, la propuesta de Bellús I se encontrará con los mismos escollos por parte de la Generalitat.

Recientemente, la promotora redujo las dimensiones de las dos plantas contempladas en la localidad para adaptarse al nuevo decreto ley autonómico, aprobado el año pasado con el fin de agilizar las tramitaciones y reducir los obstáculos a los que tienen que hacer frente este tipo de inversiones para recibir la autorización del Consell.

La actuación de Bellús II se sometió por primera vez a información pública en 2022 y recabó dos alegaciones contrarias presentadas por particulares disconformes con el trazado aéreo inicialmente propuesto para la línea de evacuación de la energía. En febrero de 2023, el Servicio de Gestión Territorial determinó que dicho trazado era incompatible con la normativa y emplazó a Eidf, SA a soterrarlo hasta el punto de conexión. Un mes más tarde, la promotora presentó un nuevo proyecto de ejecución con la línea de evacuación enterrada. La firma también modificó la intervención para ajustarse a otros cambios exigidos por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje.

Sin terrenos acreditados

En agosto de 2024, al comprobarse que en el expediente de la actuación no obraba toda la información necesaria, la conselleria requirió que el mismo volviera a someterse a un segundo trámite de consulta púlbica. Esto mismo ha ocurrido recientmenete con otros dos proyectos de plantas solares en Agullent que ya habían superado los informes medioambientales.

En agosto de este año, la administración autonómica requirió a Eidf, SA diversa documentación omitida en el expediente, que la compañía presentó el 2 de octubre. Pese a ello, la Generalitat ha declinado autorizar la planta solar, alegando la falta de capacidad técnica suficiente de la empresa para ejecutar el proyecto. Por otra parte, la inversora no ha presentado acuerdos con los titulares de las parcelas afectadas por la línea de evacuación, para la que había solicitado la declaración de utilidad pública. Tampoco ha acreditado disponer de los terrenos donde se ubicarían las instalaciones.

Contra la resolución del servicio territorial de Energía, la empresa puede presentar un recurso de alzada. En los últimos años, la Generalitat ya ha tumbado otras dos plantas solares promovidas por Eidf, SA en Navarrés y Anna por cuestiones medioambientales.

La Vall d'Albaida es una de las comarcas de la Comunitat Valenciana con una mayor acumulación de parques fotovoltaicos en tramitación, alrededor de una veintena. Varios de ellos ya han recibido luz verde ambiental.