La dana Alice deja 45 litros en 12 horas en Ontinyent y 25 en Xàtiva

Aunque de momento no se puede hablar de lluvias torrenciales, lo cierto es que la dana Alice ya se está dejando notar en las zonas del interior de la provincia de Valencia. Así en las capitales comarcales de las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera ya se registran acumulados que dejan entrever que las precipitaciones están siguiendo un ritmo constante desde la jornada de ayer.

Los datos aportados en tiempo real en la página web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) confirman registros de hasta 45 litros en 12 horas en Ontinyent -donde la intensidad se ha incrementado en horas concretas de la madrugada- y 25 en Xàtiva. En la Vall también está cayendo con fuerza en Agullent (32 litros en ocho horas) y Benicolet (32 litros en doce horas). En la Costera, por su parte, también han caído 25 litros en 12 horas en l'Alcúdia de Crespins, por ejemplo.

Cierre de instalaciones

La alerta naranja ha causado que en algunos municipios se haya decretado el cierre de instalaciones al aire libre. Así, en Xàtiva -por ejemplo- se han precintado los accesos a las pistas deportivas urbanas y el skate park, los jardines y parques infantiles y el Castell.

Además, en torno a las 10.30 horas, el ayuntamiento ha procedido a cortar al tráfico el paso inferior de la carretera de Simat, en uno de los polígonos de la ciudad.

La carretera de Simat, cerrada al paso en Xàtiva por la inundación de un paso inferior. / A.X.

A su vez, con motivo de las fuertes lluvias, la Policía Local de l'Alcúdia de Crespins ha procedido al cierre del paso inferior de la estación, al encontrarse totalmente anegado. "Rogamos circulen con precaución y extremen las medidas de seguridad si deben de hacer uso de sus vehículos", exponen.

La Policía Local de l'Alcúdia de Crespins ha procedido al cierre del paso inferior de la estación. / Levante-EMV

La previsión del tiempo para las próximas jornadas hablan de lluvias intensas, que se podrían alargar hasta el próximo lunes. Las autoridades ya han advertido de la necesidad de extremar precauciones.

Dos mujeres pasean con sus paragüas por las inmediaciones de la Plaça del Mercat de Xàtiva, hoy. / José Luis G. Llagües

