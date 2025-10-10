La dana Alice se intensifica en el interior: caen 61 litros en cuatro horas en el Genovés, 58 en Quatretonda y 54 en Barxeta

Los modelos de predicción meteorológica lo avisaban: la dana Alice iba a traer precipitaciones persistentes a las zonas del Interior durante la jornada de hoy, elevando la alerta por lluvias a nivel naranja. Y la previsión se ha cumplido. Así, los datos aportados en tiempo real en la página web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) confirman acumulados de 61 litros en cuatro horas en el Genovés y 54 en Barxeta, siendo la Costera una de las comarcas donde se están localizando mayores registros actualmente. En Xàtiva y l'Alcúdia de Crespins -por ejemplo- también se han superado los 49 litros en cuatro horas.

Y en la Vall d'Albaida los datos también demuestran que las lluvias están cogiendo cada vez más fuerza. Así, han caído 58 litros en cuatro horas en Quatretonda, 54 en Lluxent, 52 en Benicolet y 48 en Aielo de Rugat.

Xàtiva mantiene un día las medidas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha confirmado que mantendrá para mañana las medidas decretadas por la alerta naranja de precipitaciones referentes al cierre de espacios públicos. También se ha cortado el tráfico rodado en el paso inferior de la carretera de Simat y se han decretado cortes intermitentes en el de Virreig Despuig. También se ha cortado al tráfico la CV-645 a la altura del Paquito Coloma durante unas horas, aunque ya ha sido reabierto. También ha estado cortado al tráfico el tramo de la CV-645 a la altura de Isabel Mora, sentido Genovés, aunque ya ha sido reabierto.

Imágenes: Perales Iborra

Trenes derivados

Las intensas lluvias descargadas en las últimas horas en el interior de Valencia han producido diversas incidencias en la circulación de trenes de Cercanías. En la línea C2 se han suprimido varios trenes con la estación de l'Alcúdia de Crespins como punto de origen o destino desde primera hora de la mañana.

Pincha aquí para seguir todas las noticias en directo relacionadas con el paso de la dana Alice en la Comunitat Valenciana.