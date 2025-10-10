La Diputació aprueba 12 nuevos proyectos del Pla Obert en la Vall d'Albaida con 635.000 € de inversión

La Vall d’Albaida se consolida como la comarca que más proyectos ha puesto en marcha en la presente legislatura en el marco del Pla Obert, el principal programa inversor de la Diputació de València. Con el último decreto validado, la comarca incorpora nuevas actuaciones en Benissoda, Fontanars dels Alforins, Benigànim, Agullent, la Pobla del Duc, Montaverner, Benicolet, Benissuera y l’Olleria, los tres últimos municipios por partida doble.

La vicepresidenta Natàlia Enguix, responsable del Pla Obert, explica que de los 54 proyectos aprobados en el decreto de 29 de septiembre, una docena son de ayuntamientos de la Vall d’Albaida, con una inversión global de 635.000 euros. “Desde que se inició la legislatura son ya 96 las iniciativas ejecutadas o en marcha en la comarca con los fondos del Pla Obert, con una inversión de más de 10 millones de euros que es un tercio de la asignación histórica de 33,8 millones prevista para la Vall, 5,7 más que con los anteriores planes de inversiones”, apunta la vicepresidenta y diputada por la comarca.

Uno de los proyectos destacados es la renovación de canalizaciones de fibrocemento y la mejora de la telelectura en la red de agua potable de Fontanars dels Alforins (90.000 euros), junto a la rehabilitación de un tramo del colector de la calle San Juan de Ribera de l’Olleria (80.000 euros) y la mejora del abastecimiento y la reducción de pérdidas en el ciclo del agua de Benigànim (120.000 euros). Otras actuaciones previstas son las mejoras en la escuela de música de la Casa de la Cultura de Agullent; la ampliación del Camí d’Alfarrasí en l’Olleria; la mejora de la accesibilidad en el local de personas mayores de Benicolet; la renovación de la red de agua potable en la calle Les Delicies de Benissoda; y la adquisición de una vivienda en la Plaza Mayor de Benissuera.

Natàlia Enguix destaca el ritmo de ejecución del Pla Obert y la variedad de actuaciones, al tiempo que incide en “la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas para acometer mejoras tan importantes como las del ciclo del agua, las instalaciones deportivas y las zonas verdes, proyectos que incentivamos desde la Diputació con el objetivo de mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos sin descuidar la sostenibilidad”. Enguix recuerda a los ayuntamientos que disponen ya de una guía para que puedan incorporar la perspectiva de género en sus propuestas en materia urbanística.

La Costera y la Canal

En la comarca de la Costera, destaca la inversión de 190.000 euros en el centro joven del Genovés, la sustitución del alumbrado público en La Font de la Figuera (160.000 euros), y las mejoras en colectores de distintas calles de Llanera de Ranes, que también renovará su alumbrado público mejorando la eficiencia energética. En total, siete proyectos aprobados en la comarca con una inversión global de 642.000 euros.

En la Canal de Navarrés, concretamente en Chella, se encuentra una de las obras más importantes del último decreto del Pla Obert, como es la reforma de la piscina municipal y los vestuarios, con una aportación provincial de 320.000 euros.

Nuevo decreto

El último decreto ha aprobado 54 proyectos presentados por 43 ayuntamientos de la provincia, que ya pueden poner en marcha el proceso de licitación y adjudicación de las obras para ejecutarlas en los plazos previstos. Por comarcas, la Vall d’Albaida es la que más proyectos pondrá en marcha con el nuevo decreto, hasta 12 iniciativas, seguida de la Safor con ocho actuaciones aprobadas, la Costera con siete y l’Horta Nord con seis.

El presidente de la Diputació, Vicent Mompó, pone en valor el trabajo del área de Cooperación y los ayuntamientos, que se traduce en “cientos de proyectos en marcha en nuestras comarcas de forma simultánea, lo que supone mejorar las infraestructuras y servicios de los pueblos y la calidad de vida de quienes los habitan”. “Lo hemos dicho muchas veces, pero los alcaldes y alcaldesas deben tener claro que somos la institución más cercana, la que ofrece la primera respuesta a sus necesidades y la que aporta la ayuda necesaria para tramitar todas estas ayudas y que se conviertan en mejoras reales para los municipios”, añade Mompó.