L’Alcúdia de Crespins acoge el V Memorial Alfonso Pizarroso de ajedrez

El pabellón de l’Alcúdia de Crespins acogerá el próximo 16 de noviembre el V Memorial Alfonso Pizarroso, un torneo organizado por el Club Ajedrez La Primitiva de Xàtiva en honor a quien fue fundador y presidente del club, “un apasionado del ajedrez que impulsó nuestro deporte a lo largo de toda su vida”, destacan.

Cartel del V Memorial Alfonso Pizarroso de ajedrez. / Levante-EMV

El Memorial Alfonso Pizarroso de ajedrez se celebrará el 16 de noviembre a partir de las 10 horas, en paralelo a la final del III Circuit Intercomarcal. La competición está abierta a adultos y niños, no siendo necesario estar federado, y entregará trofeo a los tres primeros clasificados del torneo y a los tres primeros clasificados de las categorías sub-8, sub-12 y sub-16.

El ritmo de juego del torneo será de 7 minutos con incremento de 3 segundos por jugada, siguiendo el sistema de juego suizo a 7 rondas. La inscripción para participar ya está abierta y ya hay una decena de inscritos actualmente. El precio de la inscripción es de 5 euros y la fecha límite para apuntarse finaliza el 15 de noviembre. El torneo no es puntuable para evaluación FIDE y el ranking inicial se confeccionará a partir del ELO FIDE estándar de cada jugador, según establecen las bases del torneo.