El Olímpic quiere reencontrarse con la victoria en el partido frente al Redován

El CD Olímpic afronta este domingo (17.00 h, La Murta) su compromiso frente al Redován con el objetivo de reencontrarse con las buenas sensaciones tras el último tropiezo liguero. El partido, de momento, se mantiene, a la espera de la evolución de las condiciones meteorológicas. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha suspendido los partidos de este sábado, 11 de octubre, por la alerta naranja. La suspensión afecta a los encuentros programados para este sábado en las provincias de València y Castelló y en la comarca de la Marina, en Alacant.

El entrenador, José Manuel Rueda, ha explicado que “ha sido una semana que hemos tenido que limpiar sobre todo la cabeza para empezarla con buena sintonía y con buenas sensaciones”, subrayando que el equipo ha centrado todos sus esfuerzos en el siguiente reto desde el martes. El técnico ha mostrado autocrítica y responsabilidad: “yo soy el primer responsable de que si las cosas salen bien, salen bien y si las cosas salen mal, salen mal”. Sin embargo, también ha señalado que “al final los jugadores también tienen su parte de responsabilidad porque son los que juegan al final”. Rueda ha admitido que “no se vio ese gen de competición que a mí me gusta tener” y ha insistido en la necesidad de recuperar la intensidad.

En el apartado táctico, el entrenador ha explicado que “me voy a involucrar sobre todo en el equipo, con nosotros. No quiero hablar más del equipo rival en ese sentido esta semana”. Rueda ha apuntado que el trabajo ha estado enfocado especialmente en “mejorar a nivel sin balón”, aunque sin renunciar a su propuesta habitual: “queremos ser dominadores del encuentro, pero hay veces que si no se le mete esa intensidad, pues no salen las cosas como uno quiere”. Además, ha añadido que “esta semana era un poco más enfocado el tema de trabajar cuestiones de posiciones, movimientos, ayudas, todo lo que sea a nivel colectivo”. Aunque ha evitado centrar el discurso en el rival, Rueda ha reconocido que “sabemos que es un equipo que lleva tiempo en la liga de comunidad, que todos los años tiene buenos jugadores y vendrá aquí a ganarnos. Supongo que querrán apretarnos y llevarse los puntos de aquí”.

En cuanto a la situación física de la plantilla, el técnico del equipo de Xàtiva ha señalado que “seguimos con Francesc y con Raúl que están todavía con las molestias” y ha añadido que “sí que hay algún jugador que tiene alguna molestia, pero creemos que para el domingo puede llegar y seguramente tengamos que hacer lista de convocatoria si no pasa nada raro”. Además, Rueda ha remarcado que si la meteorología complica el desarrollo de la jornada, la actitud será clara: “ahí nosotros no podemos hacer nada, nosotros lo único que podemos hacer es seguir entrenando y enfocándonos al partido del domingo. Que se juega, pues intentaremos ya ganar los tres puntos sea como sea y si no se juega, pues a preparar el siguiente”.

Derbi Benigànim-l'Olleria

La suspensión de la FFCV tampoco afecta al derbi de la Vall d'Albaida previsto para este domingo a las 18:30 entre el Benigànim y l'Olleria. El encuentro se mantiene a la espera de cómo siga la predicción meteorológica para la jornada dominical. El partido en el Municipal de Benigànim enfrentará a dos equipos necesitados de puntos, situados en la parte baja de la tabla. Los locales, que llegan al partido después de empatar en casa del Redován, ocupan la penúltima plaza de la tabla, con solo 2 puntos mientras que l'Olleria, que la pasada jornada también empató ante el Eldense B, ocupa el puesto 12 (de 16), con un punto más que los "ganxuts".