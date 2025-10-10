El Ontinyent 1931 visita el domingo a la Vall d'Uixó si la meteorología no obliga a suspender la jornada

El temporal sigue marcando la agenda del fin de semana. De momento, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha suspendido los partidos del sábado que debían disputarse en las provincias de Castellón, València y en la comarca de la Marina Alta. La jornada del domingo continúa en pie, pendiente de la evolución meteorológica. El domingo, a las 16:30 horas, el Estadio Municipal José Mangriñán acogerá el duelo entre la UD Vall d’Uxó y el Ontinyent 1931, si el tiempo lo permite. El partido estará dirigido por Ignacio Sánchez-Ferragut Canet, asistido en las bandas por Diego Gómez Tarancón y Sergiu Ionut Nita.

Los de Roberto Bas llegan a la cita tras quitarse un gran peso de encima con la goleada a la UD Alzira (4-0). Los de la capital de la Vall d’Albaida habían comenzado la temporada sin acabar de encontrar buenas sensaciones y sin saber lo que era ganar hasta el pasado fin de semana. Los blanc-i-negres mostraron una gran versión de su juego ante los de la Ribera, y eso se tradujo en la primera victoria. Sin sancionados, se espera un Ontinyent 1931 que, tras quitarse la presión de las primeras jornadas, sea capaz de competir con máxima intensidad y sacar un resultado positivo de tierras castellonenses que refuerce el cambio de dinámica.

La Vall d’Uixó, en este arranque liguero, está demostrando ser uno de los equipos más regulares y difíciles de superar, consiguiendo siempre resultados ajustados. En las cinco primeras jornadas de liga ha logrado dos victorias, dos empates y una derrota. Los de José Manuel Descalzo llegan al duelo tras imponerse con autoridad al Villarreal “C” (0-3), siendo el primer equipo en derrotar al filial amarillo. Un resultado que, sumado a la regularidad demostrada, refuerza el trabajo del conjunto de la Plana Baixa.

Un enfrentamiento que, si la lluvia permite que se dispute, se prevé intenso y muy igualado. Ambos conjuntos llegan con la moral reforzada. Estos dos equipos solo se han enfrentado en dos ocasiones. Los antecedentes corresponden a la pasada campaña, en la que los castellonenses salieron victoriosos en el José Mangriñán con un ajustado 2-1.