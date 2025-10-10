Ontinyent inicia una nueva temporada de gimnasia en los parques dentro del programa “Majors actius”

El programa "Majors actius" de Ontinyent ha iniciado esta semana una nueva temporada de gimnasia en los parques, una actividad gratuita organizada por el Ayuntamiento de Ontinyent para "promover la vida activa y saludable entre la población mayor de 55 años". Las primeras sesiones se han desarrollado en el parque Tenista Juan Carlos Ferrero, en el barrio del Llombo, "con una muy buena acogida por parte de las personas participantes", según apuntan los responsables de la iniciativa.

Las sesiones, conducidas por personal especializado, continuarán todos los lunes y miércoles hasta el mes de diciembre en diferentes parques y zonas verdes de la ciudad: Pere IV (barrio San Rafael), La Glorieta y Benarrai. Cada jornada contará con dos grupos, uno de 10:00 a 11:00 horas y otro de 11:00 a 12:00 horas, lo que supone más de 40 sesiones programadas hasta final de año. En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al Polideportivo Municipal para garantizar la continuidad.

La regidora de Mayores Activos, Inma López, destacaba que “esta actividad es una de las más estimadas del programa porque combina ejercicio físico, socialización y contacto con la natura. Vemos como cada semana más personas se animan a participar, no solo para cuidarse físicamente sino también para disfrutar de la compañía y la buena energía que se crea al grupo". López añadía que “con este programa queremos que Ontinyent sea una ciudad donde envejecer sea sinónimo de vivir plenamente, manteniéndose en movimiento y conectado con los otros. Por eso, actividades como esta, que aprovechan los espacios verdes de la ciudad, tienen una función muy valiosa para el bienestar de nuestras personas mayores".

Desde el consistorio exponen que "el programa forma parte de la estrategia municipal para fomentar el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores, con una amplia oferta de actividades físicas, formativas y lúdicas a lo largo del año. Además de la gimnasia en los parques, se incluyen propuestas como baile, talleres de memoria, charlas y actividades intergeneracionales, todas ellas con una gran respuesta ciudadana".

Las personas interesadas pueden inscribirse o pedir más información telefoneando al 674 753 038 de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, o directamente al mismo punto donde se realiza la actividad, siempre que haya plazas disponibles. La regidora concluía destacando que “la buena respuesta de esta iniciativa demuestra que la gente mayor de Ontinyent está muy viva, activa y con ganas de continuar participando. Desde el Ayuntamiento seguiremos ofreciendo recursos y actividades que promuevan la salud, la convivencia y la calidad de vida en esta etapa de la vida”.