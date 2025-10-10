No sé si se jugará o no el partido de este domingo del Olímpic ante el Redován, no sé si como aficionado quiero que se juegue o prefiero que la plantilla y el cuerpo técnico tengan una semana más para “reflexionar” después del desastre ante el Benidorm. No sé si cambiar el pronóstico que se dio al principio de la temporada cuando hablamos, y se hablaba, de candidato seguro a la promoción o no ser tremendista y pensar que un partido no lo puede cambiar todo.

No sé si pensar que dos goles en cuatro partidos son muy pocos, o que no por mucho golear se consiguen más puntos (aunque algo ayuda); si lo de Benidorm es una excepción, ese partido "tonto", que siempre se da en la temporada, o un síntoma de algo.

Evidentemente, el partido, como escribí la pasada semana, no ha sido útil para "confirmar" nada, ni positivo ni negativo. No me ha aclarado nada, por lo que me voy a apuntar a lo de abrir un paréntesis, pasar página, "poner un tupido velo", y dejar atrás ya lo de Benidorm.

No sé si se jugará este domingo ante el Redován, pero, se juegue o no se juegue, cuando se juegue no cabe otro resultado que no sea marcar y ganar. En ello confío. En algo que no sea eso prefiero no pensar, demasiado pronto para "calentarnos" la cabeza. No me apetece nada tenerlo que hacer, y no quiero hacerlo, de verdad. Objetivo: tres puntos.