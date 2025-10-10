Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"No sé si se jugará este domingo ante el Redován, pero cuando se juegue, no cabe otro resultado que no sea marcar y ganar"

El Olímpic de Xàtiva en el partido de la pasada jornada frente al Benidorm.

El Olímpic de Xàtiva en el partido de la pasada jornada frente al Benidorm. / CF Benidorm

Félix Lluch

Xàtiva

No sé si se jugará o no el partido de este domingo del Olímpic ante el Redován, no sé si como aficionado quiero que se juegue o prefiero que la plantilla y el cuerpo técnico tengan una semana más para “reflexionar” después del desastre ante el Benidorm. No sé si cambiar el pronóstico que se dio al principio de la temporada cuando hablamos, y se hablaba, de candidato seguro a la promoción o no ser tremendista y pensar que un partido no lo puede cambiar todo.

No sé si pensar que dos goles en cuatro partidos son muy pocos, o que no por mucho golear se consiguen más puntos (aunque algo ayuda); si lo de Benidorm es una excepción, ese partido "tonto", que siempre se da en la temporada, o un síntoma de algo.

Evidentemente, el partido, como escribí la pasada semana, no ha sido útil para "confirmar" nada, ni positivo ni negativo. No me ha aclarado nada, por lo que me voy a apuntar a lo de abrir un paréntesis, pasar página, "poner un tupido velo", y dejar atrás ya lo de Benidorm.

No sé si se jugará este domingo ante el Redován, pero, se juegue o no se juegue, cuando se juegue no cabe otro resultado que no sea marcar y ganar. En ello confío. En algo que no sea eso prefiero no pensar, demasiado pronto para "calentarnos" la cabeza. No me apetece nada tenerlo que hacer, y no quiero hacerlo, de verdad. Objetivo: tres puntos.

Reflexionar

El Consell frena los planes de una inversora gallega de instalar dos plantas solares en Bellús

Xàtiva estudia reclamar a la empresa del arbolado por no detectar el riesgo de un platanero caído

Brillante festival taurino para homenajear al torero Víctor Manuel Blázquez en Bocairent

Un músico recauda material escolar para Bolivia en Xàtiva

Xàtiva se reivindica como ciudad de resistencia, memoria y orgullo colectivo en el 9 d’Octubre

Los premiados del 9 d'Octubre en Ontinyent apelan a la unidad ante un mundo "cada vez más deshumanizado"

La constructora Rover asume las obras del Palacio de Justicia de Ontinyent por 7,3 millones

