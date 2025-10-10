Dana Alice: Renfe suprime trenes en l'Alcúdia de Crespins y deriva a los pasajeros a Xàtiva

Las intensas lluvias descargadas en las últimas horas en el interior de Valencia han producido diversas incidencias en la circulación de trenes de Cercanías. En la línea C2 se han suprimido varios trenes con la estación de l'Alcúdia de Crespins como punto de origen o destino desde primera hora de la mañana.

El servicio con salida prevista a las 8 horas desde la estación de València Nord y la citada localidad de la Costera como última parada ha terminado finalizando su trayecto en Xátiva. Lo mismo ha ocurrido con el tren de las 10.35 horas. En sentido inverso, varios servicios programados desde la estación de l'Alcúdia de Crespins este viernes han trasladado su punto de salida hasta Xàtiva como consecuencia de la climatología adversa.

Por otra parte, la dana Alice también ha provocado demoras de hasta media hora minutos en la línea C2 de Cercanías. Al principio de la mañana, además, se ha notificado una incidencia que ha hecho inaccesible el paso inferior ferroviario de Alzira, posteriormente reabierto.

En l'Alcúdia de Crespins también se ha cortado al paso el paso inferior construido para atravesar las vías del tren a raíz de su inundación por las lluvias. En Xàtiva, el ayuntamiento ha procedido a cortar al tráfico el paso inferior de la carretera de Simat, en uno de los polígonos de la ciudad. En la capital de la Costera también se han precintado por precaución los accesos a las pistas deportivas urbanas y el skate park, los jardines y parques infantiles y el Castell.

Pincha aquí para seguir todas las noticias en directo relacionadas con el paso de la dana Alice en la Comunitat Valenciana.