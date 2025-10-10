Seleccionan un proyecto de Xàtiva sobre el vapeo para el Catálogo de Experiencias Locales de Juventud de la red nacional

El Ayuntamiento de Xàtiva ha sido seleccionado por la Red de Servicios de Información Juvenil (RedSIJ) y el Instituto de la Juventud de España (Injuve) por su campaña «Vapear es fumar», dentro de la III Convocatoria de experiencias autonómicas y locales en materia de actividades, programas y proyectos de juventud 2024–2025. La iniciativa formará parte del Catálogo de Experiencias Locales de Juventud RedSIJ 2025, que recopila buenas prácticas desarrolladas por administraciones públicas en beneficio de la juventud.

Cartel del proyecto "Vapear és fumar" del Ayuntamiento de Xàtiva. / Levante-EMV

La campaña «Vapear es fumar» es un proyecto impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Xàtiva, en colaboración con la Concejalía de Sanidad. Su objetivo es sensibilizar a la población joven sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos electrónicos y ofrecer información rigurosa y accesible sobre sus efectos nocivos para la salud.

El proyecto combina acciones presenciales y digitales para llegar de manera eficaz al público adolescente y juvenil. Entre sus principales líneas de actuación destaca la distribución de una guía impresa con contenidos educativos sobre el vapeo, dirigida a los centros educativos y a los puntos de información juvenil de la ciudad. Además, se ha creado una página web específica (https://cijxativa.wixsite.com/vapejaresfumar), que ofrece información detallada sobre los riesgos del consumo, recursos audiovisuales, juegos y materiales descargables. El portal incluye también una sección con mitos y realidades sobre el vapeo, y un apartado dedicado a resolver dudas frecuentes de forma clara y pedagógica. La iniciativa se completa con una campaña de difusión en redes sociales, especialmente en Instagram, con materiales gráficos y mensajes adaptados al lenguaje y los canales utilizados por la juventud. De este modo, se busca aumentar el impacto y la visibilidad de la campaña, fomentando la reflexión y la participación activa.

La selección de «Vapear es fumar» por parte del Injuve y la RedSIJ supone un reconocimiento a la labor desarrollada desde Xàtiva en materia de prevención y promoción de hábitos saludables, así como al trabajo conjunto entre las áreas de Sanidad y Juventud para ofrecer respuestas educativas e informativas ante las nuevas formas de consumo de tabaco entre la población joven.

La regidora de Juventud, Lena Baraza, ha expresado que: “Es muy satisfactorio que el Injuve haya elegido esta campaña, ya que es un reconocimiento al equipo de trabajo de Juventud que siempre está pendiente de las necesidades y peligros de la población joven” y ha añadido que “es importante tomar conciencia de los riesgos para la salud del cigarrillo electrónico”. Con esta acción, el Ayuntamiento de Xàtiva refuerza su compromiso con la salud pública, la información juvenil de calidad y el bienestar de la ciudadanía más joven, integrándose en una red estatal de proyectos innovadores y reproducibles que ponen en valor el trabajo local en materia de juventud.