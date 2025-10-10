El temporal descarga más 127 litros en ocho horas en el Genovés, 110 en Xàtiva y 109 en Llutxent

El paso de la dana Alice por las comarcas de interior ha dejado acumulados de más de 100 litros en ocho horas en localidades de la Costera. Así, los picos pluviométricos se han localizado en las poblaciones de El Genovés -127 litros en ocho horas- y Xàtiva -110 litros en el mismo lapso de tiempo-. Las lluvias han sido incesantes desde ayer por la noche, aunque ahora parecen haber parado. Sin embargo, los expertos apuntan que la situación de inestabilidad atmosférica no ha acabado y podría alargarse hasta el inicio de la próxima semana en el peor de los casos. En Barxeta, Llocnou d'En Fenollet y Montesa también se han recogido más de 80 litros de agua en ocho horas.

En la Vall d'Albaida, por su parte, se han localizado acumulados de más de 109 litros en ocho horas en Llutxent, 105 en Quatretonda, 96 litros en el mismo plazo en Ràfol de Salem y 89 litros en Atzeneta d'Albaida. En la Canal de Navarrés, el mayor dato se ha registrado en Enguera, con 72 litros en un intervalo de ocho horas; según los datos aportados en tiempo real en la página web de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

El Ayuntamiento de Xàtiva, por ejemplo, ha decidido mantener para mañana la decisión de cerrar todos los espacios públicos. Exponen que con motivo de la alerta naranja por lluvia -y siguiendo las recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias- se mantiene el cierre de las instalaciones deportivas ubicadas en el aire libre, las pistas urbanas, el skate park, los jardines y parques infantiles públicos y el acceso al Castell.

De hecho, en la carretera al Castell se ha registrado la caída de un árbol de grandes dimensiones. Y en la calle República Argentina también se ha notificado el desprendimiento de una gran rama sobre la calzada. Y en el Camí d'Alboi se ha registrado el desprendimiento de una calzada particular, lo que ha obligado a cortar el camino. El Ayuntamiento de Xàtiva ha enviado maquinaria pesada para despejar el paso.

Imágenes: Perales Iborra

También se han registrado inundaciones en pasos subterráneos de la capital de la Costera y l'Alcúdia de Crespins.

En el parte de incidentes también destacan las retenciones acumuladas por dos accidentes a la altura de Xàtiva y el vuelco de un camión, que ha provocado largas colas en la A-35 entre Moixent y Vallada.

