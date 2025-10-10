El València Basket, Joventut, Estudiantes y CB Genovés disputan el V Torneig Cadet Femení

El València BC, el Joventut de Badalona y el Estudiantes de Madrid competirán con el CB Genovés en la quinta edición del Torneig Cadet Femení, que repite el cartel del año pasado. El evento deportivo, presentado por el club organizador, el Club de Bàsquet el Genovés, se disputará del 21 al 23 de noviembre próximos en el pabellón Paco Cabanes de la localidad de la Costera.

Cartel del V Torneig Cadet Femení del CB Genovés. / Levante-EMV

Este torneo por la igualdad tiene lugar de manera intencionada alrededor de una fecha con un gran carácter reivindicativo, el 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El CB Genovés ponen de manifiesto que el mensaje “era bien claro. Si el club apostó por ofrecer baloncesto para todas aquellas niñas que así lo deseen y organiza torneos en categoría masculina, también lo está haciendo en categoría femenina”. Así, desde hace cuatro temporadas, el calendario de torneos que el CB Genovés ofrece a los aficionados y aficionadas al baloncesto de formación son, de momento, tres, uno de ellos “uno de los torneos del que más se enorgullece el club de poder ofrecerlo. Un torneo que habla en femenino”, remarcan desde la entidad deportiva.

El CB Genovés pone de manifiesto su intención de “generar espacios formativos e igualitarios” y señala que el cartel “tenía que estar al nivel de una efeméride como esta, de ahí que repitamos con tres de las mejores canteras del Estado que se enfrentarán a un club que continúa sumando”. Con este, serán 49 torneos los celebrados a lo largo de tres décadas de historia. El València Bàsket, el Joventut de Badalona y el Estudiantes Madrid serán los equipos que competirán de nuevo con el CB Genovés para mostrar el mejor baloncesto de formación de la categoría.

En la presentación del V Torneig Cadet Femení del Genovés, el entrenador del equipo que estará al frente del conjunto del Genovés que disputará la cita deportiva, David Marín, comentó que “es de justicia que todas las jugadoras del club tengan las mismas experiencias que los jugadores. Ahora es el turno de las chicas. Pretendemos ser un club igualitario, y con iniciativas como esta pensamos que vamos por el camino correcto”, afirmaba el técnico, que añadía que “somos un club que quiere hablar en femenino y este torneo tiene que ser un referente para dar a entender que todas las niñas que quieran practicar deporte, el CB Genovés les abre las puertas”.

Edurne Tortosa, una de las jugadoras del equipo, manifestaba que “me siento orgullosa de formar parte de un club que ha luchado tanto por tener equipos de niñas en todas sus categorías. Un club feminista, que trabaja por la igualdad y que nos ofrece oportunidades de dar a entender que las mujeres también queremos formar parte del baloncesto del Genovés. Y no solo en un fin de semana como el que se vivirá el último fin de semana de noviembre, sino cada día y en cada entrenamiento”.

Esta será la quinta edición de este torneo que organiza el club del Genovés en categoría femenina, después de unos años en los que clubes como el Joventut, València BC, Básquet Zaragoza, Estudiantes Madrid y Bàsquet Girona ya saben en el Genovés el baloncesto es un deporte que trabaja por la igualdad, remarca el club organizador. Un torneo que muestra el mismo cartel por tercera temporada consecutiva, hecho que demuestra “la intención de los clubs de repetir experiencias como las que el CB Genovés ofrece”, subrayan. En la presentación del torneo, celebrada esta semana, representantes del CB Genovés manifestaban que “independientemente de la vertiente deportiva, el mensaje que transmite esta iniciativa trasciende del deporte, nos ofrece un torneo de baloncesto que tiene como finalidad hacer una sociedad más justa e igualitaria. De esta forma, estamos convirtiendo el Genovés en un ejemplo a seguir, donde es evidente que el deporte no tiene género”.

El V Torneig Nacional Cadet Femení del Genovés, que se celebrará el fin de semana del 21, 22 y 23 de noviembre próximo, tendrá el mismo formato que el torneo masculino, un cartel con cuatro equipos que jugarán todas contra todas para, posteriormente, disputar las finales, el domingo día 23 de noviembre.