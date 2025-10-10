El vuelco de un camión provoca largas colas en la A-35 entre Moixent y Vallada

La A-7 no es el único trazado de autovía que está experimentando importantes retenciones de tráfico este viernes como consecuencia de los accidentes derivados de las fuertes precipitaciones que se están registrando en el interior de la provincia de Valencia.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el vuelco de un camión que ha hecho la tijera en la carretera A-35 a la altura de Vallada al filo de las 14 horas también está dejando largas colas de vehículos en el sentido creciente de la kilometración, desde el kilómetro 26 al 27, en término municipal de Moixent, por la Boquella.

En este tramo se produce un estrechamiento de los carriles circulatorios que está generando inconvenientes para la fluidez del tráfico, en una hora punta, al comienzo del fin de semana y en una autovía muy transitada por vehículos pesados.

Hasta el lugar del accidente han acudido bomberos voluntarios del parque de Vallada. Dado que el conductor del camión no ha quedado atrapado, se han retirado del lugar sin intervenir.

Retención de camiones en la A-35 en Moixent por un accidente. / DGT

A estas horas, también se han detectado dificultades para la circulación en otros puntos donde se han registrado accidentes en la zona de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, como la CV-619 en Montitxelvo o la CV-589 en Navalón.

Retenciones en la A-7

En la A-7, como ha informado este diario, dos accidentes leves registrados entre los términos de la Llosa de Ranes y Rotglà i Corberà han provocado una importante congestión de tráfico en la autovía A-7 en sentido Alicante en hora punta.

Uno de los siniestros se ha originado cuando un camión ha hecho una "tijera", al parecer, debido al estado resbaladizo de la carretera.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), en torno a las 13 horas las retenciones se prolongaban durante cuatro kilómetros y medio de la carretera, entre el km 390, situado a la altura de Beneixida, y el km 394,5 km, en término de Rotglà, con destino a Alicante. La circulación por este tramo está siendo muy irregular, dado que ha tenido que cerrarse al tráfico el carril izquierdo de la autovía por la presencia de obstáculos en la calzada.

Pincha aquí para seguir todas las noticias en directo relacionadas con el paso de la dana Alice en la Comunitat Valenciana.