Xàtiva estudia reclamar a la empresa del arbolado por no detectar el riesgo de un platanero caído

En noviembre de 2022, un conjunto de ramas de un plátano de sombra de grandes dimensiones se precipitó sobre la vía pública en la Avenida Selgas, en una jornada con rachas de viento de hasta 72 kilómetros por hora. Aunque no hubo que lamentar daños personales, tres coches estacionados sufrieron destrozos de diversa consideración. Casi tres años más tarde, el Ayuntamiento de Xàtiva ha aceptado indemnizar con 5.381,75 euros a los propietarios de los vehículos afectados después de asumir que el incidente fue consecuencia "de un funcionamiento anormal del servicio público, consistente en un deficiente estado de mantenimiento del arbolado público municipal".

La resolución municipal, aprobada en la junta de gobierno del 29 de septiembre, abre sin embargo la puerta a repercutir el importe total del gasto a la empresa de Aspe que, en el momento de los hechos, se encargaba del servicio de mantenimiento e inventariado del arbolado singular de Xàtiva, Baobab Ingeniería Vegetal, SL. La investigación abierta a raíz de la reclamación de responsabilidad patrimonial concluye apuntando a la necesidad de encargar un informe a la técnica que supervisaba ese contrato -ya expirado, puesto que este año se ha adjudicado otro diferente- para dirimir si procede derivar la responsabilidad del suceso a la citada adjudicataria.

En un principio, el ayuntamiento pagará 2.500 euros en concepto de franquicia establecida en la póliza del seguro de responsabilidad civil, mientras que los 2.881,75 euros restantes que exceden de esa franquicia deberían ser asumidos por la compañía aseguradora. Sin embargo, en caso de determinarse que la empresa es responsable, se le reclamaría el ingreso de dichas cantidades.

Se da la circunstancia de que, tan solo unos días antes del siniestro de referencia (el 26 de octubre de 2022), ya se detectó la caída de una rama del mismo árbol, una circunstancia que, según un informe municipal del servicio de Parques y Jardines, "debería haber alertado de una debilidad estructural y haber activado una revisión técnica más exhaustiva, o incluso la retirada preventiva" de otros elementos del plátano. Por otra parte, la presencia de hongos y la existencia de un vacío estructural en el cuello del árbol son dos factores que aumentaban el riesgo de fractura, a pesar de que la empresa de mantenimiento había clasificado el estado del ejemplar con un riesgo bajo de desprendimiento, por lo que este no estaba incluido en el listado de talas preventivas. "El hecho de que el árbol presentara un deterioro progresivo y síntomas estructurales comprometidos, aunque no en la zona que finalmente se fracturó, refuerza la idea de que no estaba en condiciones óptimas de seguridad", apunta el mismo informe.

La empresa niega su responsabilidad

Por su parte, la empresa Baobab también se pronunció en el marco del procedimiento para defender que el ejemplar, pese a su inclinación y el aspecto dañado del tronco, siempre había mostrado una vitalidad suficiente. La anterior adjudicataria del contrato recalca que las afecciones que presentaba se manifestaban en una zona diferente a la de las ramas que finalmente se precipitaron a la calle, las cuales "no presentaban sintomatología" ni se encontraban en "una situación de carga estática o dinámica alta", según esta versión. Es por eso por lo que este árbol nunca fue "prioritario en cuanto a las actuaciones" de poda.

La empresa, que califica de inusual el incidente, niega que el mismo tuviera que ver con una "mala praxis" o con "omisiones o fallos" en el proceso de mantenimiento. "El suceso no compete a nuestra responsabilidad, ya que ni un mantenimiento más intensivo o una mayor profundidad en el diagnóstico lo hubieran evitado", asegura Baobab Ingeniería Vegetal, SL en su informe, que también considera prescrita la reclamación de los daños.

En cambio, la aseguradora del ayuntamiento también apuntó a que la responsabilidad debería atribuirse a la empresa contratista del mantenimiento del arbolado.