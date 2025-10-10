Xàtiva organiza un ciclo de conferencias en torno a la figura del antiguo cronista Gonzalo Viñes Masip

El Ayuntamiento de Xàtiva ha organizado un ciclo de conferencias que se celebrará entre los días 14 y 28 de octubre, con el objetivo de poner en valor la amplia y destacada aportación del setabense Gonzalo Viñes Masip a la cultura valenciana, profundizando en sus diversas facetas profesionales. Todas las actividades tendrán lugar a las 19.00 horas en el Salón Noble de la Casa de Cultura de Xàtiva.

«Este ciclo de conferencias pretende reivindicar la figura de Viñes Masip más allá de su vertiente pastoral, ya que su obra destacó en ámbitos tan diversos como la arqueología, el periodismo, la archivística, la historia o la literatura. Una figura, por tanto, fundamental en la ciencia y la cultura de Xàtiva durante el primer tercio del siglo XX», ha señalado el concejal de Cultura de Xàtiva, Alfred Boluda.

El acto de presentación del ciclo tendrá lugar el próximo martes 14 de octubre y contará con la intervención de Anna Martí, sobrina del propio Gonzalo Viñes. A continuación se celebrará la primera conferencia, a cargo de Valentín Villaverde, catedrático emérito del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universitat de València, bajo el título «Gonzalo Viñes y su aportación al conocimiento de la Cova Negra de Xàtiva».

La segunda conferencia se celebrará el jueves 16 de octubre bajo el título «Es forts gegants que, desvetlats guarneien el teu cercat», a cargo de Antoni López, profesor de Filología en la Universitat de València, quien abordará la vertiente literaria y el compromiso en defensa del valenciano desarrollado por Gonzalo Viñes.

El 21 de octubre, el profesor emérito del Departamento de Historia de la Antigüedad de la Universitat de València y actual canónigo, archivero y bibliotecario de la Catedral de València, Vicent Pons, ofrecerá una conferencia titulada «Beat Gonzalo Viñes Masip, historiador y archivero», centrada en su faceta investigadora y documentalista.

Finalmente, cerrará el ciclo Francesc Martínez Gallego, catedrático de Periodismo de la Universitat de València y doctor en Historia, quien analizará la trayectoria periodística de Viñes en la charla «Gonzalo Viñes, la Buena Prensa y El Obrero Setabense».

Gonzalo Viñes Masip

Gonzalo Viñes Masip (Xàtiva, 1883-1936) fue una figura polifacética de gran relevancia cultural para su entorno, especialmente para Xàtiva y la comarca de la Costera, más allá de su condición sacerdotal. Dedicó gran parte de su vida a investigar la historia de su ciudad. Como cronista oficial de Xàtiva desde 1917, se preocupó por conservar, transcribir y difundir documentos del pasado local, así como por recuperar la memoria histórica y cultural del municipio.

Además, participó en importantes campañas arqueológicas como las de la Cova Negra (Xàtiva), la Cova del Parpalló (Gandia) y la Bastida de les Alcusses (Moixent), contribuyendo al descubrimiento de materiales que arrojaron luz sobre las sociedades prehistóricas de la zona.

Viñes fue autor de diversos libros y artículos que abarcan temas de historia, toponimia, arqueología y literatura, entre los que destacan «Hidrografía setabense», «La patrona de Játiva» o «Datos sobre las excavaciones de Cova Negra». En sus textos mostró una profunda preocupación por la lengua valenciana, aunque cultivó tanto el castellano como el valenciano, especialmente en poesía. También colaboró en distintas publicaciones locales, sobresaliendo el semanario El Obrero Setabense, del cual fue director.