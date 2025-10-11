Condenan a Sanidad a pagar 30.000 euros por las lesiones de un paciente en Xàtiva

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido el derecho de un hombre de 52 años a percibir una indemnización de 30.000 euros por las secuelas sufridas como consecuencia de una intervención practicada en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

El paciente acudió en 2022 a Urgencias en plena madrugada tras manifestar un repentino e intenso dolor en el hombro derecho mientras dormía. Inicialmente, se le diagnosticó una subluxación de hombro derecho y se le practicó una maniobra hipocrática de recolocación del mismo. Sin embargo, la realización de nuevas pruebas atribuyó los síntomas del hombre al Síndrome de Parsonage Turner, una lesión neurológica inflamatoria poco frecuente.

A la luz de las pruebas examinadas, la sentencia considera "claro" que existió "un error diagnóstico" que derivó en la aplicación de una técnica no indicada y contraproducente, la cual "desencadenó o agravó los daños sufridos por el demandante" en el plexo braquilal derecho, que afectan a la zona que va desde el hombro hasta la mano, produciendo una limitación de fuerza y sensibilidad.

El paciente, que en el momento de la primera asistencia conservaba la movilidad y la fuerza en el brazo derecho, declaró que no fue informado de los riesgos inherentes a la intervención que se le practicó, sin explorar con carácter previo su estado neurológico ni firmar el consentimiento informado. Un examen más exhaustivo, según incidió la reclamación, hubiera permitido detectar si este padecía alguna alteración en los tractos nerviosos que hubiese desaconejado la maniobra de reducción. Una radiografía posterior descartó la fractura o luxación por la que fue tratado.

La Conselleria de Sanidad desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por el paciente. En el proceso judicial, la administración defendió su correcto tratamiento. Desde el hospital, además, recalcaron que el consentimiento informado en urgencias se solicita de forma verbal en actuaciones no demorables, no realizándose firma de documento alguno.

Informe pericial

El informe percial aportado por la parte recurrente, firmado por dos especialistas en cirurgía ortopédica y traumatología, subraya que, cuando el paciente acudió a urgencias, podía mover activa y pasivamente el brazo derecho, sin alteraciones de la sensibilidad ni pérdida de fuerza. Por ello, apuntó como "errónea" la interpretación de los rayos x que condujo a a diagnosticar la subluxación y atribuyó a la supuesta "maniobra de reducción inncesaria" la aparición de sintomatología neurológica en la extremedidad afectada que no existía con carácter previo y que provocó un "largo y demorado periodo asistencial y unas consecuencias incapacitantes". Los peritos también consideran que no se cumplieron los protocolos habituales.

El pronunciamiento judicial estima parcialmente el recurso contencioso del afectado, al entender que este sufría una patología lesiva previa y que no todo el daño sufrido es consecuencia de la intervención recibida.

La indemnización aceptada por el tribunal incluye una serie de gastos médicos y los daños morales sufridos por el paciente por la pérdida de calidad de vida. La sentencia del TSJCV, que acaba de hacerse pública aunque se dictó en junio, admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El síndrome de Parsonage Turner es una forma de amiotrofia neurálgica, caracterizada por el inicio repentino de dolor en hombro y brazos y seguido por una debilidad y atrofia progresiva del área afectada. La causa es desconocida, aunque se cree que puede se rdebida a una respuesta autoinmune después de la exposición a una enfermedad o factor ambiental.